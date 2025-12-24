Достижения.рф

91-летний россиянин пытался застрелить из автомата любовницу и её родителей

В Зеленограде 91-летнего мужчину обвиняют в покушении на убийство сожительницы
Фото: Istock/Ashley-Belle Burns

В Подмосковье прокуратура Зеленоградского административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 91-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Подробности сообщает столичная прокуратура.



Инцидент произошёл 24 марта 2025 года. По версии следствия, пожилой гражданин решил отомстить своей сожительнице после разрыва отношений. В тот день он приехал на автомобиле к её дому в Зеленограде. За рулём находился его 49-летний друг, который также предстанет перед судом в качестве соучастника.

Пенсионер имел при себе огнестрельное оружие. Находясь у квартиры, он отключил в ней электричество. Когда сожительница и её отец вышли выяснить причину, обвиняемый достал спрятанное под курткой оружие, прицелился и нажал на спусковой крючок.

Однако произошла осечка, выстрела не последовало. Потерпевшие успели вернуться в квартиру и закрыться. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Ольга Щелокова

