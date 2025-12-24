91-летний россиянин пытался застрелить из автомата любовницу и её родителей

24 декабря 2025, 18:58

В Зеленограде 91-летнего мужчину обвиняют в покушении на убийство сожительницы

Фото: Istock/Ashley-Belle Burns

В Подмосковье прокуратура Зеленоградского административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 91-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Подробности сообщает столичная прокуратура.