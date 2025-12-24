91-летний россиянин пытался застрелить из автомата любовницу и её родителей
В Подмосковье прокуратура Зеленоградского административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 91-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Подробности сообщает столичная прокуратура.
Инцидент произошёл 24 марта 2025 года. По версии следствия, пожилой гражданин решил отомстить своей сожительнице после разрыва отношений. В тот день он приехал на автомобиле к её дому в Зеленограде. За рулём находился его 49-летний друг, который также предстанет перед судом в качестве соучастника.
Пенсионер имел при себе огнестрельное оружие. Находясь у квартиры, он отключил в ней электричество. Когда сожительница и её отец вышли выяснить причину, обвиняемый достал спрятанное под курткой оружие, прицелился и нажал на спусковой крючок.
Однако произошла осечка, выстрела не последовало. Потерпевшие успели вернуться в квартиру и закрыться. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
