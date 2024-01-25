В Подмосковье арестовали напавшего с ножом на подростка

Фото: Istockphoto / BCFC
Суд отправил под стражу 18-летнего юношу, напавшего с ножом на подростка во время драки у торгового центра в Чехове. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Такая мера пресечения избрана обвиняемому по ходатайству следствия. Он арестован до 23 марта. Во время судебного заседании молодой человек полностью признал свою вину», – сказали в подмосковном главке Следственного комитета.Ранее сообщалось, что инцидент произошёл 23 января у торгового центра «Карнавал» в Чехове. Во время драки молодой человек ранил ножом 15-летнего подростка и скрылся. Пострадавшего госпитализировали.
Читайте также:
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после крушения Ил-76 в Белгородской области
В Нижневартовске лифт с пассажирами упал в шахту
ФСБ и ФНС провели обыски у производителя сигарет из ДНР
Лора Луганская