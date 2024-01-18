В Подмосковье арестовали PR-менеджера главы Башкирии Елену Прочаковскую

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В подмосковном Красногорске арестовали руководителя управления главы Башкортостана Радия Хабирова по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую. Ей грозит до шести лет лишения свободы за мошенничество. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, Красногорский суд арестовал Прочаковскую до 2 февраля. Она была задержана 16 января, тогда же ей предъявили обвинение в мошенничестве, которое она совершила, используя свое служебное положение.
Следствие установило, что в июне 2017 года чиновница, занимая должность старшего инспектора отдела взаимодействия со СМИ администрации Красногорска, фиктивно трудоустроила свою знакомую на работу в МФЦ и на протяжении года получала за неё зарплату и премии.
Таким образом, Прочаковской грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время она находится в можайском СИЗО.
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Следствие установило, что в июне 2017 года чиновница, занимая должность старшего инспектора отдела взаимодействия со СМИ администрации Красногорска, фиктивно трудоустроила свою знакомую на работу в МФЦ и на протяжении года получала за неё зарплату и премии.
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Элина Позднякова