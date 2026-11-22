В Подмосковье автобус столкнулся с двумя грузовиками
Автобус столкнулся с двумя грузовиками в Солнечногорске. Об этом проинформировали в пресс-службе подмосковного главка МВД России.
Авария случилась около 06:40 на 52-м километре трассы М-10 «Россия». По предварительным данным, водитель грузовика допустил столкновение с автобусом, идущим в попутном направлении, который затем столкнулся с другим грузовым автомобилем.
Согласно информации ведомства, в салоне автобуса находилось четыре человека, двое из них, вместе с водителем грузовика, были госпитализированы. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. На текущий момент сотрудники Госавтоинспекции занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося.
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