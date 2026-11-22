22 ноября 2026, 11:04

В Солнечногорске в ДТП с автобусом и двумя грузовиками пострадали три человека

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Автобус столкнулся с двумя грузовиками в Солнечногорске. Об этом проинформировали в пресс-службе подмосковного главка МВД России.