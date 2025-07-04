В Подмосковье бизнесмен заливает фекалиями заведения после отказа в услугах
В подмосковном Пущине местные заведения страдают от нападок недовольного клиента, который заливает их фекалиями. Об этом пишет Telegram-канал «Москва с огоньком».
Отмечается, что под удар попали салоны красоты, кафе и прочие общественные заведения, куда ранее приходил неадекват в качестве клиента. Так, в парикмахерской его отказались подстригать, а в кафе ему не понравился сервис. Отомстить хулиган решил крайне специфичным способом.
При этом уточняется, что у мужчины имеется свой бизнес, поэтому его побаиваются и заявление в правоохранительные органы пока писать никто не рискнул.
Если же жалоба на мужчину поступит, в отношении него могут завести дело по статье о хулиганстве и порче чужого имущества.
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