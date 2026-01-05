В Подмосковье дело о краже ружей привело полицейских к банде наркоторговцев
В Дмитрове полиция раскрыла группу торговцев оружием и наркотиками после кражи у охотника. Подробности сообщает УМВД России «Дмитровское».
Местный житель заявил в полицию о краже трёх охотничьих ружей и травматического пистолета. Сотрудники уголовного розыска быстро нашли подозреваемого. Тот признался, что перепродал оружие знакомому рецидивисту.
Полицейские провели обыск в арендованном им частном доме. Там они обнаружили не только украденные ружья, но и целый склад: 11 единиц оружия, включая автоматы и пистолеты, около 300 патронов, а также крупную партию растительных и синтетических наркотиков.
Правоохранители задержали троих жителей столичного региона. Суд отправил их в СИЗО. Сейчас оперативники выясняют происхождение оружия и ищут потенциальных покупателей.
