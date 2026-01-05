В Подмосковье дело о краже ружей привело полицейских к банде наркоторговцев

05 января 2026, 20:26

В Дмитрове полиция ликвидировала группу торговцев оружием и наркотиками

Фото: Istock/Artfully79

В Дмитрове полиция раскрыла группу торговцев оружием и наркотиками после кражи у охотника. Подробности сообщает УМВД России «Дмитровское».