«Так бывает»: Удаление зуба мудрости едва не убило москвичку

05 января 2026, 17:00

В Москве у пациентки развилась флегмона после удаления зуба мудрости

Фото: Istock/wisely

Удаление зуба мудрости привело к тяжёлым осложнениям у пациентки из Москвы. Сразу после плановой операции у неё началась тошнота и кровотечение из носа. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.