Достижения.рф

«Так бывает»: Удаление зуба мудрости едва не убило москвичку

В Москве у пациентки развилась флегмона после удаления зуба мудрости
Фото: Istock/wisely

Удаление зуба мудрости привело к тяжёлым осложнениям у пациентки из Москвы. Сразу после плановой операции у неё началась тошнота и кровотечение из носа. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.



Обследование показало заполнение гайморовой пазухи, но врачи назвали это нормой. Кровотечение остановили только на девятый день. Затем у женщины поднялась температура, появился сильный отёк, она практически не могла открыть рот. После снятия швов из раны пошёл гной.

При госпитализации врачи обнаружили обширное воспаление — флегмону. Пациентка перенесла срочную операцию, двухнедельный курс антибиотиков и дренирование. Подвижность челюсти до сих пор не восстановилась полностью. Клиника, где проводили удаление, прокомментировала осложнения фразой: «Так бывает».

Ранее в Москве пациентка умерла в элитной косметологической клинике при ​Ранее в Москвепроцедуре по увеличению ягодиц.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0