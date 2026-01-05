«Так бывает»: Удаление зуба мудрости едва не убило москвичку
Удаление зуба мудрости привело к тяжёлым осложнениям у пациентки из Москвы. Сразу после плановой операции у неё началась тошнота и кровотечение из носа. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Обследование показало заполнение гайморовой пазухи, но врачи назвали это нормой. Кровотечение остановили только на девятый день. Затем у женщины поднялась температура, появился сильный отёк, она практически не могла открыть рот. После снятия швов из раны пошёл гной.
При госпитализации врачи обнаружили обширное воспаление — флегмону. Пациентка перенесла срочную операцию, двухнедельный курс антибиотиков и дренирование. Подвижность челюсти до сих пор не восстановилась полностью. Клиника, где проводили удаление, прокомментировала осложнения фразой: «Так бывает».
