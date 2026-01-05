Достижения.рф

Под Иркутском стая бродячих собак едва не разорвала ребёнка у детского сада

В Усть-Куте стая бродячих собак напала на 10-летнего мальчика
Фото: Istock/Alina Zienowicz

В Иркутской области стая бездомных собак напала на 10-летнего ребёнка. Подробности сообщает региональная прокуратура.



Происшествие случилось в Усть-Куте. Мальчик получил множественные укушенные и рваные раны. Женщина, проживающая в одном из домов, помогла пострадавшему: она отогнала агрессивных животных и вызвала медиков.

Скорую помощь доставила школьника в городскую больницу. Сейчас врачи наблюдают за его состоянием. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о халатности.

Надзорное ведомство проверит работу местной администрации. Проверка установит, соблюдали ли чиновники законодательство о защите детей и правила обращения с животными.

Ранее экс-депутат Новосибирска Вера Ганзя призвала легализовать усыпление бездомных собак.

Ольга Щелокова

