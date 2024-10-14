В Петербурге мигрант избил военного

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По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина организована проверка сообщения о нападении мигранта на военного. Об этом сообщает пресс-служба петербургского главка СК, передает РИА Новости.
«Организована процессуальная проверка, устанавливается место, лица, присутствующие на видео и другие обстоятельства», — говорится в сообщении.При этом отмечается, что мигрант избил человека в военной форме. На видео видно, что на человека в камуфляжном костюме напал мужчина с бородой. Предполагается, что это был мигрант.
Ранее сообщалось, что мигрант из Таджикистана избил и пытался изнасиловать женщину на улице в Подмосковье. Раздетую жертву спасли прохожие. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного. Также следователи проверяют, может ли этот человек быть причастен к другим видам аналогичным преступлениям.
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Элина Позднякова