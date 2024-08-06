Мигрант пытался изнасиловать девушку на базе отдыха в Приморье

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В Приморье задержали мигранта, который пытался изнасиловать девушку на базе отдыха. Об этом проинформировало следственное управление СК РФ по Приморскому краю.
В ведомстве сообщили, что в отношении 29-летнего Мыктырбека Сапарова было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование).
По данным следствия, ночью 4 августа мужчина проник в дом на базе отдыха «Орхидея» на бухте Шамора, в котором спала 25-летняя отдыхающая. Он применил насилие и попытался нарушить ее половую неприкосновенность. Однако девушка оказала активное сопротивление иностранцу. Мужчина пытался убежать, но был задержан супругом потерпевшей и передан сотрудникам полиции.
Следователи установили, что подозреваемый находится на территории Российской Федерации без законных оснований. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу. Кроме того, Следственный комитет начал доследственную проверку по поводу предоставления услуг, не соответствующих требованиям безопасности, на базе отдыха.
Произошла первая авария Tesla Cybertruck со смертельным исходом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным следствия, ночью 4 августа мужчина проник в дом на базе отдыха «Орхидея» на бухте Шамора, в котором спала 25-летняя отдыхающая. Он применил насилие и попытался нарушить ее половую неприкосновенность. Однако девушка оказала активное сопротивление иностранцу. Мужчина пытался убежать, но был задержан супругом потерпевшей и передан сотрудникам полиции.
Следователи установили, что подозреваемый находится на территории Российской Федерации без законных оснований. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу. Кроме того, Следственный комитет начал доследственную проверку по поводу предоставления услуг, не соответствующих требованиям безопасности, на базе отдыха.
Произошла первая авария Tesla Cybertruck со смертельным исходом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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