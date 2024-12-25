В Подмосковье два водителя устроили стрельбу с поножовщиной посреди дороги

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В подмосковном Пушкине дорожный конфликт между водителями «Лады» и «Газели» закончился поножовщиной и стрельбой. Инцидент произошёл 24 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
По предварительным данным, конфликт начался из-за ссоры между водителями.
Водитель грузовика «Газель», мужчина 1969 года рождения, в ходе перепалки ударил ножом оппонента — водителя легкового автомобиля «Лада», 1989 года рождения. Пострадавший ответил выстрелом из травматического оружия, повредив боковое стекло грузовика.
По словам очевидцев, которые передает Telegram-канал «360 ЧП», было похоже, что оба водителя целенаправленно припарковались для разрешения конфликта.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали двух мужчин с оружием. У участников конфликта изъяли нож и травматический пистолет.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
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Водитель грузовика «Газель», мужчина 1969 года рождения, в ходе перепалки ударил ножом оппонента — водителя легкового автомобиля «Лада», 1989 года рождения. Пострадавший ответил выстрелом из травматического оружия, повредив боковое стекло грузовика.
По словам очевидцев, которые передает Telegram-канал «360 ЧП», было похоже, что оба водителя целенаправленно припарковались для разрешения конфликта.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали двух мужчин с оружием. У участников конфликта изъяли нож и травматический пистолет.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
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Мария Моисеева