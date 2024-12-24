В Подмосковье соцработница с подельником ограбили пенсионерку

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мужчину и женщину, подозреваемых в ограблении 65-летней жительницы Павловского Посада, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, идея совершить преступление принадлежала 60-летней соцработнице, которая ухаживала за потерпевшей. Для реализации плана женщина привлекла 36-летнего ранее судимого сына своей знакомой. По замыслу, хозяйка квартиры должны была заснуть после укола сильнодействующим препаратом, и тогда подельники вынесли бы все ценности», — говорится в сообщении.Однако в реальности всё пошло не так: женщина не заснула после укола и увидела, что в её квартиру проник мужчина. Тогда он схватил на кухне нож и, угрожая им, потребовал отдать все ценные вещи, а его сообщница сделала потерпевшей ещё один укол. После этого грабитель забрал из дома ювелирные украшения на общую сумму 600 тысяч рублей и ушёл, а соцработница, чтобы отвести от себя подозрения, осталась и потом внушила потерпевшей, что тоже стала жертвой этого нападения.
Полицейские сумели установить обстоятельства преступления и задержали обоих подельников, кроме того, была обнаружена часть похищенного.
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