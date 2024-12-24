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В Тюменской области подросткам предъявили обвинение за теракт на железной дороге

Фото: iStock/ Serjio74

Фото: iStock/ Serjio74

В Тюменской области двум подросткам предъявили обвинение за теракт на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России в Телеграм-канале.
«Двум несовершеннолетним жителям региона предъявлено обвинение в связи с совершением террористического акта на объектах железной дороги. Действия обвиняемых квалифицированы по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору)», — обратила внимание пресс-служба.

Следствие полагает, что подростки в декабре совершили террористический акт на железной дороге в черте Тобольска. На станции Тобольск Свердловской железной дороги обвиняемые совершили поджог железнодорожного снегоуборщика, уточнило ведомство.




Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области и УТ МВД по Уральскому федеральному округу задержали злоумышленников, отметила пресс-служба.

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#служба
«Очередной теракт»: В Бердянске взорвали автомобиль главы совета Василия Нечета
В Бердянске взорвали автомобиль главы совета Василия Нечета
24 декабря 2024, 14:16

Фото: iStock/trikolor

В Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль главы совета Василия Нечета, назначенного российскими властями. Он ранен, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на исполняющего обязанности начальника Бердянской ГВА Николая Матвиенко, назначенного киевским режимом.
«Его повезли в больницу, однако информация о его состоянии пока отсутствует», — рассказал Матвиенко.

О состоянии Нечета информации нет. Российская сторона данную информацию не подтверждала.

Напомним, Бердянск находится под контролем РФ. Нечет ранее заведовал домом культуры «Нефтехим». После того, как город был освобожден российскими войсками, он перешел на сторону России, вступил в ряды «Единой России» и был назначен председателем совета Бердянска.

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Задержанный ФСБ сотрудник режимного предприятия передал Украине фото изделий ВПК
24 декабря 2024, 13:58

Фото: iStock/irene_rebrova

Задержанный за работу на украинские спецслужбы сотрудник режимного предприятия передал фотографии изделий современной разработки Военно-промышленного комплекса (ВПК) и координаты военных объектов, передаёт ТАСС.
Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Он полностью призвал свою вину и активно сотрудничает со следствием.

В ходе допроса задержанный рассказал, что около полгода назад на него вышли представители Службы внешней разведки (СВР) Украины, которые предложили за денежное вознаграждение передавать сведения о ВС РФ.

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В Подмосковье соцработница с подельником ограбили пенсионерку
24 декабря 2024, 13:57

Фото: iStock/irene_rebrova

Мужчину и женщину, подозреваемых в ограблении 65-летней жительницы Павловского Посада, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, идея совершить преступление принадлежала 60-летней соцработнице, которая ухаживала за потерпевшей. Для реализации плана женщина привлекла 36-летнего ранее судимого сына своей знакомой. По замыслу, хозяйка квартиры должны была заснуть после укола сильнодействующим препаратом, и тогда подельники вынесли бы все ценности», — говорится в сообщении.
Однако в реальности всё пошло не так: женщина не заснула после укола и увидела, что в её квартиру проник мужчина. Тогда он схватил на кухне нож и, угрожая им, потребовал отдать все ценные вещи, а его сообщница сделала потерпевшей ещё один укол. После этого грабитель забрал из дома ювелирные украшения на общую сумму 600 тысяч рублей и ушёл, а соцработница, чтобы отвести от себя подозрения, осталась и потом внушила потерпевшей, что тоже стала жертвой этого нападения.

Полицейские сумели установить обстоятельства преступления и задержали обоих подельников, кроме того, была обнаружена часть похищенного.

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Подмосковная полиция задержала серийных похитителей алкоголя из чужих квартир
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#полиция
#мвд московской области
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Трасса Р-255 в «Сибирь» в Красноярском крае полностью перекрыта из-за ДТП
24 декабря 2024, 13:38

Фото: istockphoto/Maren Winter

В Красноярском крае полностью перекрыто движение на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Причиной стало серьёзное дорожно-транспортное происшествие на 961-м километре автодороги.
В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции организован объезд проблемного участка через посёлок Громадск и село Рыбное, сообщает пресс-служба краевого управления МВД РФ в своём телеграм-канале. По информации ведомства, на трассе произошло столкновение двух фур и легкового автомобиля Toyota. В результате аварии оба большегрузных автомобиля загорелись.

На месте работают сотрудники ДПС и оперативные службы. Точной информации о пострадавших в результате ДТП пока не поступало. По предварительным данным, пострадал один человек. Движение на участке трассы перекрыто в обе стороны.

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#красноярский край
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Мосгорсуд вынес приговор американцу Спектору, обвиняемому в шпионаже
Суд приговорил к 15 годам колонии американца Спектора, обвиняемого в шпионаже
24 декабря 2024, 13:18

Фото: iStock/AMilkin

Московский городской суд приговорил к 15 годам лишения свободы гражданина США Джина Спектора, обвиняемого в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что судья назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет, однако в совокупности с предыдущим приговором срок увеличился до 15 лет. Отбывать наказание американец будет в колонии строгого режима.

Также суд оставил в силе штраф в 14 млн рублей, назначенный предыдущим приговором.

В оглашённом тексте приговора значилось, что Спектора зовут Евгений Миронович. Он родился в Ленинграде в 1972 году. Является гражданином США, имеет высшее образование, женат, на иждивении у него находятся малолетний и несовершеннолетний дети. Американец проживал в Санкт-Петербурге на Невском проспекте без регистрации.

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#шпион
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Подмосковная полиция задержала серийных похитителей алкоголя из чужих квартир
24 декабря 2024, 13:02

Фото: iStock/AMilkin

Двух ранее судимых жителей Москвы, подозреваемых в серии квартирных краж, задержали подмосковные полицейские, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленники подбирали ключи либо взламывали двери, проникали в квартиры и забирали дорогой алкоголь и ювелирные изделия. Таким образом они совершили две кражи на территории Наро-Фоминского городского округа и в Черноголовке», — говорится в сообщении.
Злоумышленников вычислили и задержали по местам их жительства в Москве при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

Отмечается, что похищенные спиртные напитки были обнаружены в квартире одного из задержанных, а вот ювелирные украшения сообщники успели продать.

В настоящее время проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

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В Петербурге школьница выпила водки и умерла
В Петербурге 16-летняя школьница умерла после распития водки с мужчиной
24 декабря 2024, 12:48

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Петербурге 16-летняя девушка скончалась после распития алкоголя со своим молодым человеком. Об этом сообщает РЕН ТВ.
25-летний парень рассказал, что вечером 22 декабря они с девушкой пили водку. По возвращению домой она почувствовала себя плохо и легла спать. На следующий день около 16:00 молодой человек понял, что она не дышит и вызвал скорую.

Мужчина рассказал, что проживал с несовершеннолетней в коммунальной квартире с октября 2024 года. Девушка не общалась с родителями.

Правоохранители задержали молодого человека по статье о мелком хулиганстве. По результатам экспертиз будет выяснена причина смерти девушки. Также возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за работу на разведку Украины
24 декабря 2024, 12:34

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники спецслужб задержали агента, передававшего украинской разведке данные о российской армии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Отмечается, что задержанный является сотрудником режимного предприятия. Он установил контакт с представителями Службы внешней разведки (СВР) Украины и за деньги предоставлял им сведения о ВС РФ, в частности, о подразделениях войск.

В ФСБ подчеркнули, что переданные данные могли быть использованы украинцами против безопасности России, в том числе в зоне СВО.

Задержанный полностью признал свою вину и в настоящее время сотрудничает со следствием. Он признался, что за деньги передал украинским спецслужбам координаты военных объектов и фотографии современного оборонного изделия.

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Суд оштрафовал школьника, изрезавшего сверстника в Краснодаре
24 декабря 2024, 12:29

Фото: iStock/ Diy13

Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей подростка, который в декабре напал на сверстников в школе в Краснодаре. Его выдворят из России вместе с родителями, передала объединенная пресс-служба судов Кубани в Телеграм-канале.
Вечером 6 декабря в поселке Российском города Краснодара в школе из-за конфликта двое подростков пострадали от ножевых ранений. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова уточнила, что четырёх детей госпитализировали. По факту халатности и хулиганства было возбуждено уголовное дело. Позже в оперштабе региона добавили, что всех пострадавших детей выписали из больницы и перевели на амбулаторное лечение.

«Рассмотрено уголовное дело в отношении молодого человека 2010 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. [хулиганство]… Суд признал молодого человека виновным», — подчёркивалось в сообщении.

Отмечалось, что после уплаты штрафа, подростка и его родителей выдворят за пределы России.


Следствие полагает, что 14-летний обвиняемый провоцировал в образовательном учреждении конфликт со сверстником, переросший в драку. Обвиняемый ударил его по голове и телу, а когда «встретил сопротивление», нанес ему ножевые ранения в грудь, живот и бедра, которые квалифицировались как «легкий вред здоровью».

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