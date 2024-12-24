В Тюменской области подросткам предъявили обвинение за теракт на железной дороге

Фото: iStock/ Serjio74
В Тюменской области двум подросткам предъявили обвинение за теракт на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России в Телеграм-канале.
«Двум несовершеннолетним жителям региона предъявлено обвинение в связи с совершением террористического акта на объектах железной дороги. Действия обвиняемых квалифицированы по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору)», — обратила внимание пресс-служба.
Следствие полагает, что подростки в декабре совершили террористический акт на железной дороге в черте Тобольска. На станции Тобольск Свердловской железной дороги обвиняемые совершили поджог железнодорожного снегоуборщика, уточнило ведомство.
Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области и УТ МВД по Уральскому федеральному округу задержали злоумышленников, отметила пресс-служба.
Читайте также:
Суд оштрафовал школьника, изрезавшего сверстника в Краснодаре
Суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину, въехавшего в людей перед школой
В Ишимбае осудят двух братьев-наркодилеров, которые застрелили мужчину в лесу
Ольга Енгалычева