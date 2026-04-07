В Подмосковье две кошки устроили пожар, играя на кухне
В подмосковной Истре две любопытные кошки едва не сожгли квартиру. Подробности приводит 360.ru.
Инцидент произошёл на улице 9-й Гвардейской Дивизии. Жильцы соседнего дома заметили дым в окне одной из квартир и немедленно вызвали пожарных.
К моменту их прибытия внутри помещения уже стояло сильное задымление. На кухне горела бытовая техника — пламя охватило тостер и перекинулось на стоящие рядом предметы. Очевидцы не стали ждать спасателей и потушили огонь подручными средствами.
Позже хозяйка квартиры рассказала, что причиной возгорания, скорее всего, стали две её кошки. По словам женщины, животные гонялись друг за другом по квартире. Во время игры они запрыгнули на кухонную стойку и случайно включили тостер. Прибор замкнуло и он загорелся. К счастью, никто из людей и животных не пострадал.
Читайте также: