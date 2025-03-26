В Подмосковье двое подростков подожгли квартиру заведующей поликлиникой

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Квартиру заведующей поликлиникой № 7 при Химкинской областной клинической больнице Ирины Спириной подожгли двое подростков. Перед этим в течение нескольких дней семью медицинского работника терроризировали сообщениями с угрозами, которые приходили с номеров по всему миру.
О происшедшем рассказал телеграм-канал SHOT. Ещё в четверг на прошлой неделе на телефон 50-летней женщины стали приходить угрозы и оскорбления с номеров, зарегистрированных на Украине, в Румынии, Канаде и других странах. Причём анонимные хейтеры знали не только номера телефонов Ирины и её мужа, но и их адреса и другие личные данные. По словам неизвестных, поводом для такой волны ненависти и негатива стало участие врача в публичных мероприятиях по случаю Дня Победы в прошлом году.
Заведующая поликлиникой не испугалась, но и не обратилась в полицию, а просто проигнорировала сообщения с угрозами. На минувших выходных 16-летний подросток и его 15-летний товарищ притащили к двери её квартиры автомобильную шину и там её подожгли. Через дверь они кричали, что обольют саму Спирину кислотой.
В итоге юных террористов задержали. Один из них учится в восьмом классе, а второй уже нигде не учится. Подростков допрашивают правоохранители, чтобы выяснить, по чьему заданию они действовали.
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Заведующая поликлиникой не испугалась, но и не обратилась в полицию, а просто проигнорировала сообщения с угрозами. На минувших выходных 16-летний подросток и его 15-летний товарищ притащили к двери её квартиры автомобильную шину и там её подожгли. Через дверь они кричали, что обольют саму Спирину кислотой.
В итоге юных террористов задержали. Один из них учится в восьмом классе, а второй уже нигде не учится. Подростков допрашивают правоохранители, чтобы выяснить, по чьему заданию они действовали.
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Александр Бойцов