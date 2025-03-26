Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Подмосковье двое подростков подожгли квартиру заведующей поликлиникой

В Подмосковье двое подростков подожгли квартиру заведующей поликлиникой

Фото: istockphoto/Dzurag

Фото: istockphoto/Dzurag

Квартиру заведующей поликлиникой № 7 при Химкинской областной клинической больнице Ирины Спириной подожгли двое подростков. Перед этим в течение нескольких дней семью медицинского работника терроризировали сообщениями с угрозами, которые приходили с номеров по всему миру.
О происшедшем рассказал телеграм-канал SHOT. Ещё в четверг на прошлой неделе на телефон 50-летней женщины стали приходить угрозы и оскорбления с номеров, зарегистрированных на Украине, в Румынии, Канаде и других странах. Причём анонимные хейтеры знали не только номера телефонов Ирины и её мужа, но и их адреса и другие личные данные. По словам неизвестных, поводом для такой волны ненависти и негатива стало участие врача в публичных мероприятиях по случаю Дня Победы в прошлом году.

Заведующая поликлиникой не испугалась, но и не обратилась в полицию, а просто проигнорировала сообщения с угрозами. На минувших выходных 16-летний подросток и его 15-летний товарищ притащили к двери её квартиры автомобильную шину и там её подожгли. Через дверь они кричали, что обольют саму Спирину кислотой.

В итоге юных террористов задержали. Один из них учится в восьмом классе, а второй уже нигде не учится. Подростков допрашивают правоохранители, чтобы выяснить, по чьему заданию они действовали.

Читайте также:

Бродячие собаки растерзали пенсионерку на кладбище в Дагестане

Участник шоу «Голос» Эмиль Кадыров задержан в Москве за мошенничество

В Москве разыскивают 15-летнюю школьницу, сбежавшую из дома по указке мошенников
#подросток
#телефон
#квартиры
#данные
#женщины
#подмосковье
На 40-летнюю россиянку завели дело за интимную связь с подростком
В Выксе на 40-летнюю женщину завели дело за половую связь с 16-летним подростком
26 марта 2025, 14:58

Фото: iStock/zoka74

Под Нижним Новгородом правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 40-летней женщины, вступившей в интимную связь с несовершеннолетним. Об этом пишет Telegram-канал NewsNN.
Отмечается, что в ноябре 2023 года жительница города Выкса переспала с 16-летним школьником. Предварительно сообщается, что в половую связь они вступили по обоюдному согласию. Однако, несмотря на это, женщине всё же грозит до четырёх лет лишения свободы.

Гражданка полностью признала свою вину и подписала явку с повинной.

Читайте также:

Девушка, обвинившая Оксимирона* в растлении, подала на него заявление в Следственный комитет

Катя Гордон вступилась за бывшего мужа Александра, которого обвинили в изнасиловании

Серийного маньяка, изнасиловавшего и убившего двух девочек, поймали через 30 лет

*признан Минюстом РФ иностранным агентом, объявлен в розыск
#заявление
#полиция
#уголовное дело
#нижний новгород
#секс
#подросток
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бродячие собаки растерзали пенсионерку на кладбище в Дагестане
26 марта 2025, 13:55

Фото: iStock/Osobystist

В Дагестане бродячие собаки растерзали пенсионерку, пришедшую на кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что пожилая россиянка пришла навестить могилы родственников, как в какой-то момент на неё набросилась стая собак.

Когда 76-жительница Дагестана не вернулась домой, близкие забили тревогу и бросились искать пропавшую. Поиски велись весь день. Обнаруженную женщину с многочисленными рваными ранами спасти не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства трагедии.

Читайте также:

В Подмосковье агрессивная акита-ину напала на женщину и насмерть разорвала её собак

В Госдуме предложили пустить бездомных собак на мыло

Зоозащитник предложил неочевидную меру по борьбе с бродячими собаками
#уголовное поиски
#сотрудники
#дагестан
#собаки
#смерть
#пенсионерка
#нападение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Две женщины погибли во время семейного свидания в тюрьме в Калифорнии
26 марта 2025, 13:43

Фото: iStock/RuslanKaln

В США расследуют смерть 62-летней Стефани Бринсон, которая стала вторым за год человеком, умершим во время семейного свидания в тюрьме в Калифорнии. Об этом пишет издание Los Angeles Times.
Отмечается, что Стефани Доуэллс пришла на свидание к своему мужу, 54-летнему Дэвиду Бринсону, которого в 1990-х годах осудили за убийство четырёх человек при ограблении. Мужчину приговорили к четырём пожизненным срокам подряд без возможности досрочного освобождения.

К Бринсону на свидание пришла жена, однако вскоре он позвонил руководству тюрьмы и сообщил, что его супруга упала в обморок. Правоохранители пытались оказать помощь пострадавшей, однако она скончалась на месте. Позже судебно-медицинская экспертиза показала, что Доуэллс задушили. Её гибель квалифицировали как умышленное убийство.

До этого аналогичная ситуация произошла с 47-летней Таней Томас. В убийстве обвинили осуждённого, которого она навещала.

Читайте также:

В Москве бизнесмен попытался дать сотруднику ДПС взятку в размере 665 тыс. руб.

В Пятигорске подростки забили до смерти 20-летнего парня, оставив семью без двух сыновей

Бывший партнёр по бизнесу застрелил управляющую мясным магазином в Сочи
#сша
#тюрьма
#смерть
#убийство
#гибель
#встреча
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участник шоу «Голос» Эмиль Кадыров задержан в Москве за мошенничество
26 марта 2025, 12:54

Эмиль Кадыров (Фото: Телеграм @EmilKadirovOnline)

В Москве правоохранители задержали участника шоу «Голос» Эмиля Кадырова. Он подозревается в мошеннических операциях с «Пушкинской картой», ущерб от которых составил около 1,3 миллиона рублей.
Об этом рассказал телеграм-канал Mash. Как выяснили следователи, 31-летний артист действовал вместе со своей знакомой Еленой Гурко, которая работает заместителем художественного руководителя концертного зала «Эльдар». По предварительным данным, преступная пара организовывала фальшивые выступления Кадырова, билеты на которые выкупались с помощью пушкинских карт. Никаких концертов в итоге не проводилось, а концертный зал получал переводы из федерального бюджета.

Общий ущерб казне от махинаций мошенников составил 1,3 миллиона рублей. Правоохранительные органы заинтересовались певцом, когда заметили, что на концерты не самого звёздного исполнителя уходит подозрительно много денег с государственного счёта. Причём людей, не имеющих пушкинских карт, он вовсе не интересовал.

В итоге к Кадырову наведался спецназ, артиста задержали. Столичный Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Читайте также:

Подруга Ковальчук рассказала о состоянии модели и опасностях вечеринок в Дубае

За три года Марат Башаров получил более 700 штрафов за превышение скорости

В Москве прохожая спасла пенсионерку с пачкой денег от мошенников
#следственный комитет
#уголовное следователи
#билеты
#ущерб
#артист
#певец
#мошенничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Новом Уренгое самолёт Ан-12 опрокинулся на бок при заходе на посадку
26 марта 2025, 12:37

Фото: iStock/rebius

Самолёт АН-12 опрокинулся на бок при заходе на посадку в аэропорту Нового Уренгоя. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города.
Самолёт следовал из Сабетты в Новый Уренгой. При заходе на посадку левая стойка шасси не встала на замок, в результате чего лайнер опрокинулся на левый бок.

На борту находились восемь членов экипажа. Пассажиров и опасного груза не было, уточнили в городской транспортной прокуратуре.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области потерпел крушение военный вертолёт, в результате чего погибли два человека. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Во Франции разбились два самолёта пилотажной группы Patrouille de France

Самолет Су-25 потерпел крушение в Приморском крае

Baza: Самолёт «Аэрофлота» экстренно сел в Шереметьево из-за треснувшего стекла
#самолет
#происшествия
#крушение
#вертолёт
#пострадавший
#аэропорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате