Бродячие собаки растерзали пенсионерку на кладбище в Дагестане

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В Дагестане бродячие собаки растерзали пенсионерку, пришедшую на кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что пожилая россиянка пришла навестить могилы родственников, как в какой-то момент на неё набросилась стая собак.
Когда 76-жительница Дагестана не вернулась домой, близкие забили тревогу и бросились искать пропавшую. Поиски велись весь день. Обнаруженную женщину с многочисленными рваными ранами спасти не удалось.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства трагедии.
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Когда 76-жительница Дагестана не вернулась домой, близкие забили тревогу и бросились искать пропавшую. Поиски велись весь день. Обнаруженную женщину с многочисленными рваными ранами спасти не удалось.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства трагедии.
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Анастасия Чинкова