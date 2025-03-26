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Бродячие собаки растерзали пенсионерку на кладбище в Дагестане

Фото: iStock/Osobystist

Фото: iStock/Osobystist

В Дагестане бродячие собаки растерзали пенсионерку, пришедшую на кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что пожилая россиянка пришла навестить могилы родственников, как в какой-то момент на неё набросилась стая собак.

Когда 76-жительница Дагестана не вернулась домой, близкие забили тревогу и бросились искать пропавшую. Поиски велись весь день. Обнаруженную женщину с многочисленными рваными ранами спасти не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства трагедии.

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Две женщины погибли во время семейного свидания в тюрьме в Калифорнии
26 марта 2025, 13:43

Фото: iStock/RuslanKaln

В США расследуют смерть 62-летней Стефани Бринсон, которая стала вторым за год человеком, умершим во время семейного свидания в тюрьме в Калифорнии. Об этом пишет издание Los Angeles Times.
Отмечается, что Стефани Доуэллс пришла на свидание к своему мужу, 54-летнему Дэвиду Бринсону, которого в 1990-х годах осудили за убийство четырёх человек при ограблении. Мужчину приговорили к четырём пожизненным срокам подряд без возможности досрочного освобождения.

К Бринсону на свидание пришла жена, однако вскоре он позвонил руководству тюрьмы и сообщил, что его супруга упала в обморок. Правоохранители пытались оказать помощь пострадавшей, однако она скончалась на месте. Позже судебно-медицинская экспертиза показала, что Доуэллс задушили. Её гибель квалифицировали как умышленное убийство.

До этого аналогичная ситуация произошла с 47-летней Таней Томас. В убийстве обвинили осуждённого, которого она навещала.

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Участник шоу «Голос» Эмиль Кадыров задержан в Москве за мошенничество
26 марта 2025, 12:54

Эмиль Кадыров (Фото: Телеграм @EmilKadirovOnline)

В Москве правоохранители задержали участника шоу «Голос» Эмиля Кадырова. Он подозревается в мошеннических операциях с «Пушкинской картой», ущерб от которых составил около 1,3 миллиона рублей.
Об этом рассказал телеграм-канал Mash. Как выяснили следователи, 31-летний артист действовал вместе со своей знакомой Еленой Гурко, которая работает заместителем художественного руководителя концертного зала «Эльдар». По предварительным данным, преступная пара организовывала фальшивые выступления Кадырова, билеты на которые выкупались с помощью пушкинских карт. Никаких концертов в итоге не проводилось, а концертный зал получал переводы из федерального бюджета.

Общий ущерб казне от махинаций мошенников составил 1,3 миллиона рублей. Правоохранительные органы заинтересовались певцом, когда заметили, что на концерты не самого звёздного исполнителя уходит подозрительно много денег с государственного счёта. Причём людей, не имеющих пушкинских карт, он вовсе не интересовал.

В итоге к Кадырову наведался спецназ, артиста задержали. Столичный Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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В Новом Уренгое самолёт Ан-12 опрокинулся на бок при заходе на посадку
26 марта 2025, 12:37

Фото: iStock/rebius

Самолёт АН-12 опрокинулся на бок при заходе на посадку в аэропорту Нового Уренгоя. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города.
Самолёт следовал из Сабетты в Новый Уренгой. При заходе на посадку левая стойка шасси не встала на замок, в результате чего лайнер опрокинулся на левый бок.

На борту находились восемь членов экипажа. Пассажиров и опасного груза не было, уточнили в городской транспортной прокуратуре.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области потерпел крушение военный вертолёт, в результате чего погибли два человека. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэропорт
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В Москве бизнесмен попытался дать сотруднику ДПС взятку в размере 665 тыс. руб.
26 марта 2025, 12:09

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

В Москве бизнесмен попытался дать сотруднику ГИБДД взятку в размере 665 тысяч рублей из-за фейковой мигалки на его «Мерседесе». Об этом сообщает Shot.
По данным издания, в понедельник 35-летний Максим ехал в сторону Рублёвки. А чтобы быстрее добраться, он прикрепил мигалку на свой микроавтобус. Однако на Новолучанской улице в посёлке Рублёво его остановили сотрудники ГИБДД и начали выяснять, законно ли установлен спецсигнал.

Тогда Максим не растерялся и предложил инспектору взятку в размере 665 тысяч рублей. Однако полицейские не согласились, задержали водителя и доставили в столичное отделение СК.

Shot выяснил, что задержанный является директором одного из московских ЧОП. Предприятие также занимается сдачей в аренду дорогих и самолётов. По некоторым данным, услугами компании Максима пользовались Филипп Киркоров, рэпер Элджей, Егор Крид и другие звёзды российского шоу-бизнеса.

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Полиция поймала россиянина, напавшего на молодую студентку в Кемерово
26 марта 2025, 11:56

Фото: iStock/AlexLinch

В Кемерово полицейские поймали мужчину, который напал на 24-летнюю студентку и пытался ограбить. Как сообщает полиция Кузбасса, ранее россиянин набросился на девушку на улице, начал душить и требовать деньги.
«Горожанка согласилась перевести ему деньги через онлайн-приложение банка. Когда он отпустил жертву, чтобы та перечислила сбережения, студентка смогла убежать и обратиться за помощью», — передает «Ciбдепо».
В то же время в подмосковном Подольске осудили 30-летнего иностранца, который в сентябре прошлого года задушил свою девушку на территории школы. Как сообщает АГН «Москва», на основании вердикта присяжных мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима.
«Осужденный и его бывшая девушка на территории школы в Подольске поссорились на почве ревности потерпевшей к новой подруге мужчины. В ходе конфликта осужденный схватил ремень женской сумки и, накинув на шею девушки, задушил ее», — пишет агентство.
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