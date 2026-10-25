В Ульяновске пятилетняя девочка выпала с восьмого этажа
В Ульяновске пятилетняя девочка получила тяжёлые травмы после падения с восьмого этажа жилого дома. Об этом сообщает РИА Новости.
ЧП произошло 24 октября в Железнодорожном районе города. В момент падения малышка находилась дома под присмотром 16-летнего брата. Подросток рассказал, что отошёл в туалет, когда всё случилось.
Соседи и очевидцы вызвали скорую помощь. Медики приехали на место, оказали ребёнку первую помощь и увезли его в больницу в тяжёлом состоянии. Сейчас врачи борются за жизнь пострадавшей.
По факту случившегося прокуратура Ульяновской области начала проверку. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства происшествия, проверяют условия проживания и воспитания несовершеннолетних в семье.
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