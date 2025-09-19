В Подмосковье гендиректора «НПК «Химпроминжиниринг» нашли мёртвым

19 сентября 2025, 17:21

Следствие проверяет обстоятельства смерти бизнесмена Александра Тюнина

Фото: Istock/lakshmiprasad S

В московском посёлке Кокошкино обнаружили тело генерального директора АО «НПК «Химпроминжиниринг» Александра Тюнина. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.





Найденный Тюнин лежал рядом со своим личным автомобилем. Отмечается, что рядом с телом умершего нашли винтовку. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти руководителя предприятия. Они не называют причину его кончины.





