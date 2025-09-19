В Подмосковье гендиректора «НПК «Химпроминжиниринг» нашли мёртвым
Следствие проверяет обстоятельства смерти бизнесмена Александра Тюнина
В московском посёлке Кокошкино обнаружили тело генерального директора АО «НПК «Химпроминжиниринг» Александра Тюнина. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Найденный Тюнин лежал рядом со своим личным автомобилем. Отмечается, что рядом с телом умершего нашли винтовку. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти руководителя предприятия. Они не называют причину его кончины.
С 2001 по 2013 год Александр Тюнин руководил несколькими телекоммуникационными компаниями, включая международные. В 2013 году он занял должность исполнительного директора в крупном холдинге, который специализируется на производстве композиционных материалов.
В апреле 2016 года Тюнина избрали генеральным директором АО «НПК «Химпроминжиниринг». Эта компания развивает инновационные проекты в области производства химических волокон и углеродных композиционных материалов.