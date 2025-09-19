Наглый грабитель в Пушкине обокрал ювелиров на 23 млн рублей
В торговом центре города Пушкин в ночь на 17 сентября произошла кража. Неизвестный мужчина незаконно проник в здание и выбрал своей целью ювелирный магазин. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Злоумышленник силой отогнул металлическую решётку, которая закрывала входную дверь. Внутри помещения он нашёл ключ от витрины с украшениями. Указанный предмет лежал на виду рядом с кассой. Преступник воспользовался им, вскрыл ящики и похитил ювелирные изделия.
Владелица магазина оценила общую сумму ущерба в 22 миллиона 659 тысяч рублей. В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия. Следователи осматривают место происшествия, изымают улики и ищут свидетелей для установления личности подозреваемого.
