В Подмосковье глухой мужчина погиб из-за глухой сожительницы, не пустившей его домой

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В Подмосковье глухой мужчина не смог попасть домой, поскольку его глухая сожительница не услышала стука в дверь. Тогда он попытался залезть в квартиру через балкон, сорвался и погиб.
Как сообщает Telegram-канал Baza, 55-летний житель Ивантеевки вечером 21 мая вернулся домой с прогулки, но не смог открыть дверь своими ключами, поскольку она была заперта изнутри. Тогда мужчина попытался позвонить в звонок и постучать, но его глухая сожительница не реагировала.
Тогда Василий попытался пробраться в квартиру через балкон. Но, не рассчитав сил, он сорвался с девятого этажа и разбился на смерть.
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Анастасия Чинкова