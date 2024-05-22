В Уфе полицейский несколько месяцев держал взаперти 70-летнюю пенсионерку

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Полицейский несколько месяцев удерживал 70-летнюю пенсионерку на съёмной квартире в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В 2019 году у потерпевшей Галины пропал сын. Она написала заявление в полицию, было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Дело расследовал сотрудник МВД Александр Ганеев. Тело сына женщины обнаружили спустя полгода поисков – он насмерть замёрз в лесу. Глава семьи не смог пережить утрату, заболел и умер. Так Галина осталась одна.
Спустя три года к ней неожиданно пожаловал Ганеев, который заявил, что за ней якобы следят и готовят покушение, предположительно, со стороны снохи. Полицейский сказал, что поможет пенсионерке. Он тайно вывез её на якобы оперативную квартиру, надел на женщину GPS-трекер и держал взаперти под личным контролем. Он запретил ей общаться с кем-либо и забрал телефон. Продукты питания и лекарства он также привозил сам.
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Затем полицейский заявил, что заказчик убийства потребовал 15 миллионов рублей, которые пенсионерке необходимо срочно достать для поимки преступника с поличным. Тогда Ганеев заставил Галину взять несколько кредитов и заложить трёхкомнатную квартиру, частный дом и автомобиль.
С февраля по май этого года женщина жила на оперативной квартире, но после 5 мая полицейский перестал выходить на связь. Женщина решилась покинуть квартиру, пошла к своему дому и рассказала о покушении и спасении соседям. Они сразу поняли, что в этой истории не всё ладно и обратились в полицию. Там им сообщили, что Ганеева уволили и в настоящий момент он находится в СИЗО за мошенничество в особо крупном размере по похожей схеме.
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