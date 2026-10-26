В Подмосковье извращенец зазывает детей в машину
В Мытищах местные жители сообщают о мужчине, который предлагает детям сесть к нему в машину. По словам очевидцев, неизвестный на черной Toyota Camry регулярно появляется возле остановок и одного из учебных заведений, предлагая ученикам первых–третьих классов подвезти их до дома, пишет РЕН ТВ.
Очередной инцидент произошел 21 октября: автомобилист обратился с таким предложением к группе школьников. Один из детей успел позвонить отцу, однако к моменту его прихода водитель скрылся в сторону Жостова. Подозрительную машину также замечали в Вешках.
Родители утверждают, что ранее этого человека уже задерживали, но отпустили из-за отсутствия состава преступления. По их данным, до этого незнакомец приставал к женщинам и предлагал деньги за поцелуи.
Сейчас местные жители собирают коллективное заявление и ищут других свидетелей. Отцы учеников организовали дежурство возле школы, чтобы сопровождать младшеклассников по дороге домой.
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