В Подмосковье извращенец зазывает детей в машину

26 октября 2026, 14:37

В Мытищах извращенец предлагает детям подвести их до дома

Фото: istockphoto/blinow61

В Мытищах местные жители сообщают о мужчине, который предлагает детям сесть к нему в машину. По словам очевидцев, неизвестный на черной Toyota Camry регулярно появляется возле остановок и одного из учебных заведений, предлагая ученикам первых–третьих классов подвезти их до дома, пишет РЕН ТВ.