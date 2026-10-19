Педофил надругался над маленькой девочкой в российском поселке
49-летнего жителя Хабаровского края арестовали по обвинению в надругательстве над малолетней девочкой. Об этом сообщила пресс-служба судов региона в своем канале в мессенджере Max.
По версии следствия, все произошло в поселке Октябрьский Ванинского района. Мужчина совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера, воспользовавшись его беспомощным состоянием. Другие обстоятельства произошедшего не раскрываются.
Подозреваемым оказался житель поселка Заветы Ильича Советско-Гаванского района. Его задержали и по решению суда заключили под стражу на месяц и 12 суток. Уголовное дело возбудили по пункту «б» части 4 статьи 132 УК.
Фигуранту грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Дополнительно суд может лишить его права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет, а также ограничить свободу на срок до двух лет.
Ранее сообщалось, что в Уфе 66-летний охранник показывал школьникам половой орган и предлагал деньги за близость.
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