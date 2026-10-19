Педофил надругался над маленькой девочкой в российском поселке

19 октября 2026, 11:58

Жителя Хабаровского края арестовали за надругательство над девочкой

Фото: iStock/Stivog

49-летнего жителя Хабаровского края арестовали по обвинению в надругательстве над малолетней девочкой. Об этом сообщила пресс-служба судов региона в своем канале в мессенджере Max.