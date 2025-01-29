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В Подмосковье изъяли крупную партию сигарет без маркировки

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Сбыт сигарет без маркировки пресекли полицейские в Волоколамске, у организаторов незаконной торговли была изъята партия контрафактного товара на 3,5 млн рублей, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.


«Продажу табачных изделий без маркировки полицейские обнаружили в ходе проверки одного из торговых павильонов на оптовом рынке в Волоколамске. Нелегальную торговлю организовали четверо местных жителей в возрасте от 22 до 58 лет. В торговой точке, а также в квартирах подозреваемых в ходе обысков было найдено более 30 тысяч немаркированных пачек сигарет на общую сумму свыше 3,5 млн рублей», — говорится в сообщении.
Против четверых задержанных завели уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Трёх фигурантов отправили под домашний арест, а одного оставили под стражей до суда.

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#волоколамск
#сигареты
#контрафакт
#полиция
#криминал
#мвд московской области
В Сергиевом Посаде поймали похитителя роутеров
29 января 2025, 11:19

Фото: istockphoto.com/istockphoto.com/

Мужчину, подозреваемого к краже шести роутеров, задержали полицейские в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«С заявлением о краже шести роутеров в полицию обратился представитель одной из организаций города. Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей. По данным следствия, злоумышленник находился на складе производственного цеха. Когда он убедился, что свидетелей нет, то украл роутеры», — говорится в сообщении.
За совершение этой кражи полиция задержала местного жителя. В ходе расследования вскрылась его причастность к ещё одной краже. Общая сумма ущерба от действий злоумышленника составила 36 тысяч рублей.

Против задержанного завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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#сергиев посад
#кража
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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Московский школьник поджёг здание районной управы по указке украинских мошенников
В Москве школьник поджёг управу района и вынес из сейфа родителей 1 млн рублей
29 января 2025, 10:45

Фото: iStock/Animaflora

Украинские мошенники убедили московского школьника поджечь управу района Внуково и вынести один миллион рублей из семейного сейфа. Параллельно у его родителей требовали выкуп за подростка, пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что накануне утром восьмиклассник пришёл к зданию совета депутатов Внуковского поселения, разбил окна и забросил в них бутылки с горючим. Именно такое задание ему дали мошенники с Украины. К счастью, удалось избежать пожара, поскольку охранник управы вовремя среагировал и прогнал парня.

Одновременно с этим те же мошенники взялись за родителей школьника. Они убедили их, что взяли ребёнка в заложники и грозились покалечить его. В качестве доказательства они отправили фотографию с огнём около здания совета депутатов. После этого преступники потребовали деньги.

Однако развести родителей не удалось – помог банк. На карте отца было всего 10 тысяч рублей, поэтому он поспешил взять кредит. Но банк оперативно заморозил перевод крупной суммы и взятый кредит в целях безопасности.

Пока мужчина разбирался с деньгами, к ним в квартиру прибыли сотрудники полиции, которых вызвала дочь, подслушавшая разговор отца с мошенниками. Восьмиклассника нашли чуть позднее, правда уже без 950 тысяч рублей из сейфа родителей, которые ему всё-таки удалось передать злоумышленникам.

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Известна судьба 11 задержанных в Тунисе россиян
РИА Новости: задержанные в Тунисе россияне распределены по трем тюрьмам
29 января 2025, 02:48

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Тунисе 11 задержанных россиян были распределены по трем тюрьмам. Об этом пишет РИА Новости.
«Насколько я понял, изначально всех наших должны были содержать в Морнагии, но из-за отсутствия мест или по другим причинам их распределили по разным тюрьмам», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, россияне распределены по тюрьмам Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли. О том, в каких условиях там пребывают задержанные, пока неизвестно.

Напомним, что 11 туристов из России направились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром для посещения античных памятников. Там они перестали выходить на связь. После стало известно, что граждан РФ задержали по неизвестным причинам.

Близкие арестованных пытаются вернуть россиян на родину. Была написана соответствующая петиция, а также отправлено письмо на имя президента Туниса Каису Саиду с просьбой об освобождении задержанных.

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#приговор
#россияне
#рф
#туризм
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#арест
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«Ъ»: Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте ПВО в Подмосковье
29 января 2025, 00:04

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения в Долгопрудном Московской области. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Предотвращен теракт в 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, которая защищает небо над столичным регионом. Суд санкционировал арест солдата-контрактника, планировавшего устроить поджог на военном объекте в подмосковном Долгопрудном», — сообщают в издании.

Как оказалось, задержанный 20-летний рядовой Владислав Бадареев следовал националистической диалоги. Его попытка поджога была переквалифицирована в подготовление теракта. К тому же его подозревают в реабилитации нацизма и публичных призывах к терроризму. На данный момент проводится проверка о связи Бадареева с украинскими спецслужбами.

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#суд
#приговор
#проверка
#арест
#поджог
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#подмосковье
#фсб
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В Санкт-Петербурге суд вынес приговор косметологу, которая изуродовала пациента
28 января 2025, 21:57

Фото: iStock/ Zolnierek

В Санкт-Петербурге суд приговорил к трем годам лишения свободы условно косметолога без образования Ольгу Ванскую, допустившую ошибку во время введения пациентки нитей для лифтинга. Об этом сообщалось в Teлеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.
Косметолога признали виновной по статье 238 УК Российской Федерации («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). С женщины взыскали компенсацию в пользу пострадавшей — она составила 70 тысяч рублей. Осужденная вину не признала.

Ольга Ванская являлась генеральным директором компании «Лагуна» и работала по профилю «Косметология/Пластическая хирургия». При этом косметолог не имела высшего медицинского образования, она не была врачом-косметологом и врачом-пластическим хирургом.

14 марта 2020 года Ольга Ванская ввела пострадавшей неустановленный медицинский препарат и допустила техническую ошибку, итогом которой стало повреждение лицевого нерва клиентки. Косметолог причинила ей вред средней тяжести.

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#ук
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#суд
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Вынесен приговор мошеннице, выдававшей себя за гадалку из «Битвы экстрасенсов»
28 января 2025, 21:49

Фото: iStock/Siarhei Khaletski

В российском регионе вынесли приговор мошеннице, которая, выдав себя за гадалку из «Битвы экстрасенсов», обманула женщину на 53 тысячи рублей. Об этом сообщает Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.
«Зарегистрировалась в социальной сети «ВКонтакте» под видом участницы проекта «Битва экстрасенсов» Виктории Райдос, чтобы обманывать людей и предлагать услуги под видом гадания, снятия порчи и проклятия, получая за это денежные средства. Однако никакими экстрасенсорными способностями она не обладала», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-центра.
В 2023 году на ее страницу подписалась женщина и мошенница решила заработать. Лже-гадалка предложила жертве провести сеанс гадания и сделать диагностику судьбы и личной жизни.

После сеанса аферистка убедила женщину, что почувствовала наложенную порчу и проклятие, которые срочно нужно снимать.

Всего жертва мошенница понесла ущерб в 53 тысячи рублей. После задержания подсудимую возместила ей эту сумму.
«Суд назначил ей 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года», — пишет издание.
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#вконтакте
#услуги
#ущерб
#мошенники
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В Москве врачи спасли руки женщине, которая тушила вспыхнувшую новогоднюю елку
28 января 2025, 21:44

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В Москве врачи городской клинической больницы имени Иноземцева спасли руки женщине, которая тушила вспыхнувшую новогоднюю елку. Об этом сообщает департамента здравоохранения Москвы. Символ Нового года, как отмечается, загорелся от свечи, которую случайно подвинул ребенок во время работы над домашним заданием.
«В рамках лечения доктора выполнили ювелирную работу — провели хирургическую обработку ожоговых ран, с помощью специальных раневых покрытий добились купирования воспалительных явлений, с помощью лекарственных препаратов подавили инфекцию в ранах», — приводит АГН «Москва» сообщение департамента.
В то же время в Кемеровской области спасли бойца СВО, получившего осколочное ранение в живот. Как сообщает «Сiбдепо», у мужчины обнаружили абсцесс, который мог привести к перитониту и сепсису. Было решено проводить операцию малоинвазивным методом.
«С помощью специальной иглы под УЗИ-контролем прокололи абсцесс, ввели в его полость дренажную трубку и удалили гнойное содержимое. После этого пациенту стало лучше», — отмечает издание.
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Скандальную российскую судью поймали в Баку
В Баку задержали бывшую судью Хахалеву, известную скандалом со свадьбой дочери
28 января 2025, 21:41

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

В Азербайджане во время попытки вылететь в Дубай задержали бывшую судью Краснодарского края Елену Хахалеву, обвиняемую в России в служебном подлоге и мошенничестве. На родине женщина получила известность из-за появления в сети видео с шикарной свадьбы ее дочери, после чего выяснилось, что судья вдобавок не появлялась на работе 127 дней, а СМИ не смогли найти подтверждений получения ей высшего образования.
«Спустя несколько дней после торжества прогремел новый скандал. В Сети появились фотографии будущей судьи, снятые в первой половине 1990-х годов. На снимках молодая Хахалева находилась в компании известных в то время криминальных авторитетов Пецо (Реваза Бухникашвили), Рамаза Кутаисского (Рамаза Дзнеладзе), Тахи (Георгийя Углавы) и Коммуняйя (Сергея Волкова)», — сообщают argumenti.ru.
В свою очередь специалист по международному праву, адвокат Мария Ярмуш поделилась, что азербайджанская сторона скорее всего пойдет России на встречу и экстрадирует Хахалеву. По мнению эксперта, передает «Вечерняя Москва», не политическим фигурантам не принято предоставлять политическое убежище.
«Между РФ и Азербайджаном подписано соглашение о взаимной помощи по уголовным делам. Я считаю, что у азербайджанского суда нет оснований счесть запрос об экстрадиции и в целом уголовное дело необоснованными. Оно не политическое, а жизни и здоровью фигурантки в России ничего не грозит», — отметила адвокат.
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На границе США и Мексики мигранты и пограничники устроили перестрелку

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#рф
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Fox News: На границе США и Мексики мигранты и пограничники устроили перестрелку
28 января 2025, 21:39

Фото: iStock/ ipopba

На границе США и Мексики случилась перестрелка между пограничниками и мигрантами, сообщил телеканал Fox News.
Подчеркивалось, что группа нелегальных мигрантов предприняла попытку пересечь границу, в итоге сотрудники пограничного патруля Соединенных Штатов Америки открыли огонь и остановили их. По информации телеканала, пострадавших нет.

Перестрелка была недалеко от острова Фронтон. Он находился на реке Рио-Гранде, по которой проходит граница между Соединенными Штатами Америки и Мексикой. По предварительной информации, мигранты, ставшие участниками перестрелки, могут быть членами наркокартеля.

Напомним, что президент Дональд Трамп дал общение прекратить поток нелегалов в США, ставший рекордным при предыдущей администрации. На помощь пограничной службе поручили выдвинуться военнослужащим.

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#стрельба
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