В Подмосковье изъяли крупную партию сигарет без маркировки

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Сбыт сигарет без маркировки пресекли полицейские в Волоколамске, у организаторов незаконной торговли была изъята партия контрафактного товара на 3,5 млн рублей, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Продажу табачных изделий без маркировки полицейские обнаружили в ходе проверки одного из торговых павильонов на оптовом рынке в Волоколамске. Нелегальную торговлю организовали четверо местных жителей в возрасте от 22 до 58 лет. В торговой точке, а также в квартирах подозреваемых в ходе обысков было найдено более 30 тысяч немаркированных пачек сигарет на общую сумму свыше 3,5 млн рублей», — говорится в сообщении.Против четверых задержанных завели уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Трёх фигурантов отправили под домашний арест, а одного оставили под стражей до суда.
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