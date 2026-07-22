Достижения.рф

В Подмосковье компания подростков избила сверстника с инвалидностью из-за вейпа

Фото: Istock/Motortion

В подмосковном Воскресенске группа подростков напала на троих сверстников из-за электронной сигареты. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».



По словам очевидцев, среди пострадавших находился подросток с ограниченными возможностями здоровья. Полиция региона уже проводит проверку по факту случившегося. В ведомстве сообщили, что сигнал о драке возле многоквартирного дома поступил в дежурную часть, однако к моменту прибытия наряда участники происшествия разошлись.

В полиции отметили, что за медицинской помощью и с заявлениями о нанесении телесных повреждений никто не обращался. В настоящее время правоохранители устанавливают личности участников инцидента и восстанавливают полную картину событий.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0