Жители Новой Москвы пожаловались на неизвестных, разбивающих лобовые стёкла машин
В Новой Москве неизвестные разбивают лобовые стёкла автомобилей за неправильную парковку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что несколько таких случаев зафиксировали в жилом комплексе «Рассказово». Неизвестные сбрасывают тяжёлые предметы из окон жилого дома, разбивая лобовые стекла припаркованных машин.
Пострадавшие автомобилисты, обратившиеся в полицию, связывают инциденты с неправильной парковкой: их машины стояли на тротуарах, у подъездов или перекрывали выезды. Известно о как минимум девяти потерпевших, чей ущерб оценивается от 7 до 50 тысяч рублей.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту целенаправленной порчи имущества.
