«Звонил мне ночью, плакал»: Боец ММА и блогер Корней Тарасов лишился глаза из-за избиения девушкой

22 июля 2025, 23:57

Боец ММА и блогер Корней Тарасов лишился глаза из-за избиения девушкой

Фото: iStock/FabrikaCr

Боец ММА и блогер Корней Тарасов лишился глаза. Как оказалось, причиной травмы стал удар девушки на одной из вечеринок в начале этого года.





Как пишет Starhit, удар был настолько внезапным, что даже опыт Тарасова не позволил ему отразить его. Девушка, которая нанесла травму, в этот момент была пьяна. После об эмоциях Корнея рассказал его родной брат Артем.





«Корней звонил мне ночью, плакал. Девушка попала прямо в глазницу, там все разорвало, глаз вывернуло. Спрашиваю, где он нашел девушку, отвечает — на помойке», — рассказывал брат.

«На ней поэкспериментировала»: Оксана Самойлова сделала необычный пирсинг старшей дочери

«Может, будет странно, но я вам это рассказываю, потому что мы блогеры и мы должны донести это до вас, чтобы вы берегли свои глаза. На самом деле, мне лучше бы отрубило кисть, чем я потерял бы глаз, по-честному вам скажу, но что есть, то есть», — комментировал ситуацию Тарасов.

«Я готовлюсь, что могу сказать вам, — делился он подробностями ситуации накануне. — Страшно очень! Ну плевать, что… Новая жизнь появилась. Может, оно и к лучшему. Может быть, сейчас где-то лежал бы под забором пьяный и фигней занимался. А так… Прекрасно все», — сказал Корней.