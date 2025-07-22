«Звонил мне ночью, плакал»: Боец ММА и блогер Корней Тарасов лишился глаза из-за избиения девушкой
Боец ММА и блогер Корней Тарасов лишился глаза из-за избиения девушкой
Боец ММА и блогер Корней Тарасов лишился глаза. Как оказалось, причиной травмы стал удар девушки на одной из вечеринок в начале этого года.
Как пишет Starhit, удар был настолько внезапным, что даже опыт Тарасова не позволил ему отразить его. Девушка, которая нанесла травму, в этот момент была пьяна. После об эмоциях Корнея рассказал его родной брат Артем.
«Корней звонил мне ночью, плакал. Девушка попала прямо в глазницу, там все разорвало, глаз вывернуло. Спрашиваю, где он нашел девушку, отвечает — на помойке», — рассказывал брат.
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Врачи безуспешно боролись за глаз на протяжении пяти часов. В итоге боец ослеп, но надеялся сохранить хотя бы глазное яблоко.
«Может, будет странно, но я вам это рассказываю, потому что мы блогеры и мы должны донести это до вас, чтобы вы берегли свои глаза. На самом деле, мне лучше бы отрубило кисть, чем я потерял бы глаз, по-честному вам скажу, но что есть, то есть», — комментировал ситуацию Тарасов.
Последние месяцы Корней боролся за орган, но все безрезультатно. Результатом стало полное удаление глазного яблока. Даже несмотря на это, Тарасов к ситуации попытался подойти оптимистично.
«Я готовлюсь, что могу сказать вам, — делился он подробностями ситуации накануне. — Страшно очень! Ну плевать, что… Новая жизнь появилась. Может, оно и к лучшему. Может быть, сейчас где-то лежал бы под забором пьяный и фигней занимался. А так… Прекрасно все», — сказал Корней.
Сегодня состоялась операция, которая прошла успешно. После нее Тарасов обратился к фанатам в своем telegram-канале. Как оказалось, на месте удаленного глаза была сильная боль.