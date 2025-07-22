Дети до смерти забили голубя палками
Группа детей избивала голубя палками, пока птица не погибла. Об этом сообщили в УМВД России по Приморскому краю.
Инцидент произошел в Уссурийске. Правоохранители вышли на случившееся благодаря мониторингу социальных сетей.
В ведомстве устанавливают все обстоятельства произошедшего и тех, кто участвовал в избиении, а также личности их родителей. В результате проверки полицейские примут законное решение.
Ранее сообщалось, что в Гонконге арестована женщина по подозрению в убийстве голубя, ей грозит 3 года тюрьмы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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