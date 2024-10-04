В страшном ДТП под Самарой погибли три человека, включая ребёнка

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В Сергиевском районе Саратовской области произошла дорожная авария с участием трёх автомобилей. В результате столкновения погибли три человека, в том числе ребёнок.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры, авария произошла на федеральной трассе М-5 в районе села Елшанка. Водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем Hover, а потом в них врезалась ещё «Лада Гранта».
В результате водитель машины «Лада Калина» погиб на месте, его ребёнок, которому было всего несколько месяцев от роду, тоже. Мать скончалась в скорой помощи по дороге в больницу. Водитель иномарки доставлен в больницу с тяжёлыми травмами. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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Александр Бойцов