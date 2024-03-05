В Подмосковье мать сломала 1,5-месячному сыну руки, ребра и ключицу

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В Истре прооперировали 1,5-месячного мальчика, у которого было сломаны руки, ребра и ключица, а его матери грозит до трех лет тюрьмы. Об этом пишет Shot.
В дело вмешалась прокуратура. Оказалось, что малыш рос в плохих условиях. Его плохо кормили, а на лице обнаружены синяки. Предполагается, что мать избивала сына, а историю про комбинезон придумала. По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.
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