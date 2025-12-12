В Подмосковье медсестра и пара мигрантов устроили торговлю младенцами
Щёлковский суд вынес приговор по уголовному делу о покупке и продаже новорождённого ребёнка с использованием поддельных документов.
Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области, гражданка Кыргызстана и её супруг договорились купить младенца. Для этого киргизстанка нашла гражданку Туркменистана, которая внешне на неё походила и была беременна.
Та согласилась родить ребёнка по паспорту желавшей стать матерью женщины за вознаграждение в 10 тысяч рублей. Для оформления поддельных медицинских документов пара привлекла акушера-гинеколога.
Всех четверых признали виновными в преступлении по статье о купле-продаже человека, совершённой в отношении беспомощного лица по предварительному сговору группой лиц с использованием подложных документов. В качестве наказания суд назначил туркменке и врачу 4 года лишения свободы. Супруги получили 4 года 6 месяцев колонии.
