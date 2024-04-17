В Приморье будут судить избивших и ограбивших участника СВО подростков

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В Приморье будут судить четверых подростков, избивших и ограбивших участника СВО в Уссурийске. Об этом сообщила объединённая пресс-служба краевой судебной системы.
По версии следствия, в январе 2024 года четверо несовершеннолетних проникли в квартиру участника СВО. После они начали угрожать ему, требуя деньги. Затем, применяя по отношению к нему насилие, они открыто похитили его телефон. Всё происходящее подростки записывали на видео, которое случайно оказалось в сети.
По итогу, они похитили у военного имущество на семь тысяч рублей.
В феврале их задержали. СК РФ возбудил уголовное дело по факту ненадлежащей работы системы профилактики.
На предстоящем судебном заседании будет вынесен окончательный приговор по данному делу.
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По итогу, они похитили у военного имущество на семь тысяч рублей.
В феврале их задержали. СК РФ возбудил уголовное дело по факту ненадлежащей работы системы профилактики.
На предстоящем судебном заседании будет вынесен окончательный приговор по данному делу.
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Анастасия Чинкова