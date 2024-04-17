«В воспитательных целях»: Россиянин дважды выстрелил в ногу сыну-подростку

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В Карелии мужчина прострелил из пневматического пистолета «Оса» ногу своему 16-летнему сыну в воспитательных целях. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Мальчика доставили в больницу и поместили в травматологическое отделение. Он рассказал, что отец во время очередной ссоры достал оружие и дважды выстрелил ему в ногу. Отмечается, что одна из пуль застряла в бедре школьника, а на шее у него обнаружили ссадины.
Травматическое оружие было официально зарегистрировано на отца мальчика. Судим мужчина в прошлом не был. Известно, что мать юноши преподает английский язык.
Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении неоднократно судимой 32-летней местной жительницы Махачкалы, подозреваемой в истязании своей 4-летней дочери. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Травматическое оружие было официально зарегистрировано на отца мальчика. Судим мужчина в прошлом не был. Известно, что мать юноши преподает английский язык.
Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении неоднократно судимой 32-летней местной жительницы Махачкалы, подозреваемой в истязании своей 4-летней дочери. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова