В Тверской области группа подростков-мигрантов жестоко избила 11-летнего мальчика

11 июля 2025, 09:07

Фото: iStock/ipolonina

10 мая 2025 года в Тверской области произошел инцидент, который шокировал местных жителей. В собственном дворе 11-летнего мальчика избила группа подростков, возглавляемая 14-летним Ибрахимом Бабаевым. Соответствующая информация появилась в соцсетях.