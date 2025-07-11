В Тверской области группа подростков-мигрантов жестоко избила 11-летнего мальчика
10 мая 2025 года в Тверской области произошел инцидент, который шокировал местных жителей. В собственном дворе 11-летнего мальчика избила группа подростков, возглавляемая 14-летним Ибрахимом Бабаевым. Соответствующая информация появилась в соцсетях.
По словам матери пострадавшего, мальчик стал жертвой агрессии без видимой причины. Ибрагим подошел к ребенку и заявил: «Ты мне не нравишься, я тебя буду бить», после чего начал наносить удары. В результате жестокого избиения мальчику разбили нос, а также он получил множество других травм головы и лица. Несмотря на попытки защититься и крики о помощи, насилие продолжалось до тех пор, пока не появилась кровь.
Пострадавшего мальчика срочно госпитализировали в детскую областную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Теперь ему предстоит длительное лечение, а также обязательное наблюдение у невролога на протяжении года. Из-за полученных травм он не сможет заниматься дзюдо. Семья мальчика обратилась в правоохранительные органы с заявлением о произошедшем.
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