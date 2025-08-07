В Байкальске подростки избили пенсионера за замечание

07 августа 2025, 08:59

Фото: iStock/Dzurag

В Байкальске произошел шокирующий инцидент: группа подростков, устроивших гонки на мотоциклах на местном стадионе, жестоко избила 70-летнего пенсионера после того, как он сделал им замечание о неосторожной езде. Об этом пишет Telegram-канал «‎Babr Mash».