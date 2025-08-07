В Байкальске подростки избили пенсионера за замечание
В Байкальске произошел шокирующий инцидент: группа подростков, устроивших гонки на мотоциклах на местном стадионе, жестоко избила 70-летнего пенсионера после того, как он сделал им замечание о неосторожной езде. Об этом пишет Telegram-канал «Babr Mash».
Мужчина, занимающийся спортом, едва не стал жертвой аварии, когда один из байкеров пронесся мимо и чуть не задел его. На упрек пожилого человека лихачи отреагировали агрессивно. Один из них набросился на пенсионера и начал его избивать. Свидетели происшествия были шокированы происходящим и отметили, что нападающего едва удалось оттащить от пожилого мужчины его друзьям.
Ранее стало известно, что суд Камчатского края вынес приговор жителю региона, признанному виновным в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней падчерицей.
До этого в Чувашской Республике возбудили уголовное дело против 60-летней жительницы Козловки, подозреваемой в убийстве родственника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: