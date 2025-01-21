В Казани младенец скончался во время приема у остеопата

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В Казани годовалый мальчик скончался во время приема у остеопата в частной клинике, сообщил Телеграм-канал «360 ЧП».
В один момент состояние ребенка ухудшилось. Медицинские работники предпринимали попытки спасти мальчика, но они не увенчались успехом.
В настоящий момент непонятно что конкретно стало причиной смерти малыша. Следственный Комитет России возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Прокуратура Татарстана инициировала проверку по факту смерти ребенка.
Ранее сообщалось, что младенец попал в реанимацию с отравлением марихуаной. Подчеркивалось, что 22-летняя жительница Новокузнецка обратила внимание на ухудшившееся состояние своего 11-месячного сына. Она сразу же вызвала скорую.
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В настоящий момент непонятно что конкретно стало причиной смерти малыша. Следственный Комитет России возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Прокуратура Татарстана инициировала проверку по факту смерти ребенка.
Ранее сообщалось, что младенец попал в реанимацию с отравлением марихуаной. Подчеркивалось, что 22-летняя жительница Новокузнецка обратила внимание на ухудшившееся состояние своего 11-месячного сына. Она сразу же вызвала скорую.
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Ольга Енгалычева