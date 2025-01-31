Для тушения возгорания на северо-западе Москвы привлекли пожарный поезд

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В районе Тушино на северо-западе Москвы произошло крупное возгорание, площадь которого достигла 2000 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости.
В результате инцидента было эвакуировано около 300 человек. Для эффективной борьбы с огнем Московская железная дорога (МЖД) привлекла пожарный поезд, который оснащен цистернами с 150 тоннами воды и 4 тоннами пенообразователя.
По информации пресс-службы МЧС России, пожарные продолжают работу на месте происшествия, и усилия по его ликвидации активизируются с помощью специализированной техники. Ситуация находится под контролем.
Подробности о причинах возгорания и возможных пострадавших пока не сообщаются. Ведутся работы по выяснению всех обстоятельств случившегося.
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По информации пресс-службы МЧС России, пожарные продолжают работу на месте происшествия, и усилия по его ликвидации активизируются с помощью специализированной техники. Ситуация находится под контролем.
Подробности о причинах возгорания и возможных пострадавших пока не сообщаются. Ведутся работы по выяснению всех обстоятельств случившегося.
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Дарья Осипова