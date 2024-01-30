В Подмосковье муж дважды выстрелил в жену, а после накинулся с ножом

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В подмосковном Ногинске разъярённый мужчина набросился на жену с ножом, после того, как дважды выстрелил в нее из пистолета, но оба раза промахнулся. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, супруги сильно поругались в воскресенье вечером. В какой-то момент 55-летний мужчина достал пистолет и дважды выстрелил в жену, но промахнулся. Тогда он схватил нож и попытался зарезать ее. Однако и в этот раз женщина смогла вырваться и выбежать из квартиры.
Она самостоятельно обратилась в ЦРБ и вызвала полицию. При этом в ходе осмотра врачи диагностировали у пострадавшей резаные раны, ушибы и ссадины лица.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее он уже был судим. За новое преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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Она самостоятельно обратилась в ЦРБ и вызвала полицию. При этом в ходе осмотра врачи диагностировали у пострадавшей резаные раны, ушибы и ссадины лица.
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Элина Позднякова