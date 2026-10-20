Таможенники в Махачкале изъяли у иностранца украшение стоимостью 1,4 млн рублей
Таможенники в Дагестане изъяли ювелирное украшение стоимостью более миллиона рублей. Подробности приводит РЕН ТВ.
Сотрудники ведомства обнаружили цепочку с подвеской в аэропорту Махачкалы у 26-летнего россиянина, который прилетел из Турции.
Молодой человек проходил через «зелёный» коридор, однако таможенники остановили его и досмотрели ручную кладь. В вещах пассажира они нашли незадекларированные ювелирные изделия. Сам мужчина пояснил, что перевозил украшение стоимостью 1,4 млн рублей по просьбе пассажирки, которая летела с ним одним рейсом.
Таможенники усмотрели в действиях россиянина признаки преступления и возбудили уголовное дело. Теперь подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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