На трассе в Башкортостане вспыхнула фура с коньяком и водкой
На трассе М-12 в Башкортостане загорелся грузовик с алкоголем. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
В настоящий момент перекрыт участок федеральной трассы в районе населённого пункта Верхние Татышлы: горит фура, которая перевозила коньяк и водку.
Отмечается, что у загоревшейся машины отпали колёса и другие части. Они разлетелись по трассе и создают угрозу для встречных автомобилей и расположенной рядом заправки. На месте работают экстренные службы. Точные обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее сообщалось об аналогичном инциденте в Челябинской области. На федеральной трассе М-5 в районе Юрюзани загорелась фура.
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