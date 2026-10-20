Житель Подмосковья попал в больницу в тяжёлом состоянии, отравившись грибами
Житель Подмосковья попал в Красногорскую больницу в тяжёлом состоянии после отравления грибами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Грибник рассказал врачам, что накануне он приготовил и съел лесные грибы, после чего почувствовал резкое недомогание. Сначала мужчина попробовал облегчить своё состояние самостоятельно, однако лучше ему не стало, и тогда он вызвал скорую помощь.
Медики оперативно взяли необходимые анализы и провели процедуры, которые помогли вывести токсины из организма. Уже через сутки пациент начал идти на поправку. Скорее всего, мужчина перепутал деликатесные грибы-зонтики с ядовитыми поганками.
Ранее сообщалось об инциденте в Домодедово. Там таможенники нашли 30 кг радиоактивных грибов в багаже иностранца.
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