В Подмосковье мужчина купил «безртутный» градусник и отдал несколько десятков тысяч рублей
Житель Мытищ потратил около 40 тысяч рублей на проверку и очистку квартиры после того, как купленный на маркетплейсе «безртутный» термометр разбился и, по данным лаборатории, превысил допустимую концентрацию паров ртути. Об этом сообщает 45-летний Вячеслав, пишет «МК».
По словам мужчины, медицинский термометр он приобрел за 252 рубля. В карточке товара указали, что прибор не содержит ртути. Однако в день покупки градусник разбился в квартире, где находились жена Вячеслава, ее сестра и трое детей. Содержимое прибора распалось на серебристые шарики.
Заподозрив отравление, мужчина вывел семью из комнаты и вызвал специалистов. Согласно отчету лаборатории, концентрация паров ртути в гостиной и детской превысила все допустимые уровни.
В ответ на обращение Вячеслава поддержка торговой площадки заявила, что товар прошел проверку, и прислала сертификат. Однако мужчина утверждает, что производитель, указанный в документе, не совпадает с производителем купленного им термометра.
Читайте также: