В Подмосковье мужчина купил «безртутный» градусник и отдал несколько десятков тысяч рублей

12 ноября 2026, 21:55

В Мытищах «безртутный» градусник стоил мужчине 40 тысяч рублей

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Житель Мытищ потратил около 40 тысяч рублей на проверку и очистку квартиры после того, как купленный на маркетплейсе «безртутный» термометр разбился и, по данным лаборатории, превысил допустимую концентрацию паров ртути. Об этом сообщает 45-летний Вячеслав, пишет «МК».