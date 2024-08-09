Облил горючим и поджег: известны детали ужасного нападения в Подмосковье

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство. Это произошло после того, как в Подмосковье мужчина поджег свою сожительницу. В настоящее время обвиняемый взят под стражу.
Инцидент произошел 7 августа в поселке Биокомбинат городского округа Лосино-Петровский, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК. По информации следствия, 36-летний оренбуржец сначала избил свою сожительницу, а затем облил ее горючим и поджег в квартире. Пострадавшая была госпитализирована с множественными ожогами в тяжелом состоянии.
Мужчина будет доставлен к следователю для проведения дальнейших следственных действий.
По данным подмосковного главка МВД, сообщение о конфликте поступило в отдел полиции по городу Лосино-Петровский. Также уточняется, что подозреваемый будет привлечен к ответственности за свои действия.
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«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 - пункт "д" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью)», - говорится в сообщении.
Мужчина будет доставлен к следователю для проведения дальнейших следственных действий.
По данным подмосковного главка МВД, сообщение о конфликте поступило в отдел полиции по городу Лосино-Петровский. Также уточняется, что подозреваемый будет привлечен к ответственности за свои действия.
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Елена Перлова