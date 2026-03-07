В Самаре пьяные мужчина и женщина с сыном избили пенсионерок лопатой и битой
В Самаре неизвестные напали на двух пенсионерок, которые выгуливали собак. Подробности сообщает kp.ru.
Инцидент произошёл на территории заброшенного стадиона «Буровик». Жертвами стали женщины 60 и 65 лет. Сообщается, что к подругам подошли трое злоумышленников — предположительно, семейная пара и их взрослый сын.
Нападавшие находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ходе конфликта мужчина ударил одну из пенсионерок пластиковой лопатой, после чего его спутница нанесла женщине удар по лицу, разбив ей губу.
После случившегося агрессоры скрылись. Потерпевшие обратились в полицию и зафиксировали побои в медицинском учреждении. Официальные ведомства ситуацию не комментируют.
