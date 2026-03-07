В Самаре пьяные мужчина и женщина с сыном избили пенсионерок лопатой и битой

07 марта 2026, 13:30

В Самаре неизвестные напали на двух пенсионерок на стадионе «Буровик»

Фото: Istock/Анатолий Тушенцов

В Самаре неизвестные напали на двух пенсионерок, которые выгуливали собак. Подробности сообщает kp.ru.