В Подмосковье мужчина ударил бывшую жену кулаком по лицу и задушил
В Подмосковье мужчина задушил бывшую жену и спрятал тело в лесу. 17 октября родственники потеряли связь с Татьяной, пишет SHOT.
Женщина работала бьюти-мастером — занималась оформлением бровей, а в свободное время увлекалась рукоделием. В последний раз камеры зафиксировали её у дома на Зелёном проспекте, где она проживала вместе с бывшим супругом. Из квартиры Татьяна больше не выходила.
Подозреваемый — 37-летний Виталий. Он признался, что в ходе ссоры ударил экс-супругу кулаком по лицу. Женщина потеряла сознание, после чего мужчина задушил её. Спустя два дня Виталий вынес тело из дома, погрузил в автомобиль и вывез примерно на 40-50 километров по Новорязанскому шоссе.
Точное место в лесу, где он оставил бывшую жену, задержанный, по его словам, не помнит. Тем не менее тело следователи обнаружили. СК возбудил уголовное дело об убийстве.
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