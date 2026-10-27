В Подмосковье мужчина ударил бывшую жену кулаком по лицу и задушил

27 октября 2026, 17:36

SHOT: В Подмосковье мужчина задушил бывшую жену и спрятал ее труп в лесу

Фото: istockphoto/Andrey Mikhaylov

В Подмосковье мужчина задушил бывшую жену и спрятал тело в лесу. 17 октября родственники потеряли связь с Татьяной, пишет SHOT.