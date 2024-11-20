Мать с сыном на одной кровати в трусах: тайна зверского убийства семьи адмиралом ВМФ Лобановым, подробности

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Страшные события произошли в Санкт-Петербурге. Адмирал ВМФ Леонид Лобанов убил жену и сына, потом сам умер на железнодорожных путях. Подробности страшной трагедии в материале «Радио 1».
Вонь в подъезде не от мусоропровода
24 июля 2021 года в полицию обратилась дочь Адмирала Лобанова, живущая в Мурманске, и попросила вскрыть квартиру в которой жили ее родственники. Дело в том, что в парадной дома в котором проживала семья Лобановых появился зловонный запах.
«На лестничной площадке просто невозможно было дышать. Поначалу не знали, что произошло, грешили на мусоропровод... Потом время прошло, и соседи из ближних квартир поняли, что вонь идет из адмиральской квартиры», – рассказала соседка Лобановых журналистам «КП».
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После того как источник смрада установили, соседи связались со старшей дочерью хозяев квартиры и по ее заявлению помещение вскрыли. То, что увидела там полиция, позже назовут «преступлением Джека Потрошителя».
В доме адмирала обнаружили тела его 84-летней жены и 56-летнего сына. Убитые лежали на на кровати в нижнем белье. Их забили, по предварительным данным, сковородой. Предполагаемое орудие преступления лежало рядом. Кроме того, у обоих было перерезано горло и вспорот живот. Тогда было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).
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Потрошителем оказался глава семьи
У следователей сложилось впечатление, что в квартире орудовал маньяк. Но дверь была заперта ключом, а из квартиры ничего не пропало. При этом камеры видеонаблюдения показывали, что в день предполагаемого убийства в квартиру заходил только Леонид Лобанов, который какое-то время числился пропавшим. Позже выяснилось, что офицер тоже погиб — его тело нашли на железнодорожных путях недалеко от дома. У следствия было три трупа и почти ни одной зацепки.
«На кадрах отец вышел из дома привычной походкой. Он был в той же одежде и обуви, что и заходил в подъезд. Как предположил следователь, выходил он оттуда уже после случившегося. Однако я еще не верила, что это он сделал. Не может быть! Сделать такое и так спокойно выйти?!», – делится с изданием «КП» дочь адмирала.
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В личных вещах покойного адмирала обнаружили нож, после экспертизы которого правоохранители установили, что именно он являлся орудием убийства семьи Лобановых. После были и другие экспертизы. На одежде адмирала нашли кровь потерпевших, на ручке сковородки также имелся генетический материал офицера.
Убил жену и сына из-за слухов
Уголовное дело было закрыто в связи со смертью главного подозреваемого. Но что могло сподвигнуть морского офицера на убийство родных с особой жестокостью остается загадкой. Издание «КП» проводило свое расследование.
«Тела мамы и Максима нашли на кровати. Их ноги были на полу. То есть, в момент убийства, они сидели. На маме была ночная сорочка и трусы. На Максиме – трусы и футболка. В тот день была жара в городе. Они прожили всю жизнь вместе в одной квартире, поэтому могли позволить себе быть в трусах. Они сидели лицом к окну. А когда их убили, они откинулись назад – в итоге оказалось, что их нашли в лежачей позе», – делится с «КП» дочь Леонида Лебедева.
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Как рассказывают соседи, последнее время Леонид Лобанов с семьей не жил, лишь навещал их изредка. Почему ушел – никто не знает. Сослуживцы и соседи подозревали, что жена ему изменяла.
«Знаете, моя жена, когда была жива, дружила с его женой. И та делилась с ней, что любит секс с мужчинами. Моя жена ее слова тогда восприняла очень плохо. Она поняла, что, скорее всего, супруга изменяет Леониду. Но я ему ничего об этом не говорил. Однако, если она такое говорила в закрытых гарнизонах военных, то что говорить об обычном городе?», – говорит близкий друг и сослуживец адмирала.
Среди соседей также ходили слухи о том, что у Лобановых матери и сына не просто родительская любовь – поговаривали о интимной связи родственников.
«Сын без мамы никуда на улице не ходил, а когда их видели вместе, они все за ручку держались. Про него говорили: «Так и не отлучился от мамки», называли «маменькиным сынком». И тут понеслось – стали говорить, что между ними не просто материнско-детские отношения, а куда более близкие. Но я в это не верю, да и подтверждений никаких нет», – делится сосед Лобановых с корреспондентами «КП».До главы семейства Лобановых могли дойти эти мерзкие слухи. Соседи предполагают, что Лобанов просто не вовремя зашел к родственникам в тот день и увидел их на одной кровати в трусах. Связав это с услышанным, офицер мог не сдержаться.
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