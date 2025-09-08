В Подмосковье мужчина зарубил топором 84-летнюю женщину после бытовой ссоры
Суд в Московской области арестовал до 5 ноября жителя Воскресенска. Мужчина во время конфликта зарубил топором свою пожилую соседку. Об этом сообщила региональная прокуратура.
По данным следствия, инцидент произошёл 5 сентября в общем коридоре жилого дома на Рабочей улице. 62-летний фигурант вступил в конфликт с 84-летней женщиной. Во время ссоры он схватил топор и нанёс ей несколько ударов по голове и телу. Женщина скончалась на месте от полученных ранений.
Сын пенсионерки не смог дозвониться до матери и пошёл к ней домой. Там он обнаружил её тело. В этот момент из квартиры выходил сосед с топором в руках. Сын женщины закрыл дверь общего коридора, так как понял, что мужчина может представлять опасность.
Он дождался прибытия полицейских, которые задержали злоумышленника. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемому уже предъявили обвинение.
