В Подмосковье мужчина зарубил топором 84-летнюю женщину после бытовой ссоры

08 сентября 2025, 12:28

Фигуранту дела об убийстве топором 84-летней соседки избрали меру пресечения

Фото: Istock/Rawf8

Суд в Московской области арестовал до 5 ноября жителя Воскресенска. Мужчина во время конфликта зарубил топором свою пожилую соседку. Об этом сообщила региональная прокуратура.