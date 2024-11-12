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В Подмосковье обнаружили нелегальную майнинговую ферму

Фото: istockphoto.com/NiseriN

Фото: istockphoto.com/NiseriN

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Незаконное подключение к электросетям для работы оборудования майнинговой фермы выявили сотрудники «Мособлэнерго» в Пушкинском городском округе, сообщает пресс-служба компании.
«В ходе проверки узла учета электроэнергии специалисты выявили признаки несанкционированного вмешательства. По предварительным данным ущерб, который нанесло компании нелегальное подключение, нанесенный компании, составил более 19 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские обнаружили нелегальную майнинговую ферму и конфисковали её оборудование: свыше 150 единиц вычислительной техники. По факту незаконного подключения к электросетям возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Всего за три года сотрудники «Мособлэнерго» выявили в Подмосковье четыре нелегально работающие майннговые фермы, общий ущерб от их деятельности превысил 170 млн рублей.

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#электричество
#кража
#биткоин
#криминал
#пушкинский округ
#мособлэнерго
#полиция
В Петербурге восьмиклассник совершил нападение на алкомаркет
Восьмиклассник с ножом попытался ограбить алкомаркет в Петербурге
12 ноября 2024, 09:39

Фото: iStock/blinow61

На 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ за попытку разбойного нападения на алкомаркет.
10 ноября в Кировском районе Санкт-Петербурга 14-летний подросток совершил разбойное нападение на местный алкомаркет. По данным «Форпоста», школьник зашёл в магазин со строительным ножом и начал требовать у кассирши выручку. Несмотря на угрозу женщина отказала ему и неопытному бандиту пришлось удалиться.

Накануне сотрудниками полиции подозреваемый был задержан. Им оказался 14-летний Тимур. Сейчас несовершеннолетний преступник находится в следственном изоляторе. По факту разбоя заведено уголовное дело по статье 162 УК РФ.

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#рф
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Двое приезжих украли с подмосковной стройки материалы на миллион рублей
12 ноября 2024, 09:32

Фото: iStock/blinow61

Двух приезжих из Средней Азии 22 и 28 лет задержали полицейские Московской области по подозрению в краже материалов с одной из строек в Мытищах, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что на территории строительного объекта на улице Юбилейная злоумышленники спилили замок металлического контейнера и похитили оттуда регуляторы давления, балансировочные клапаны, краны и термоманометры. Украденное они погрузил в машину каршеринга и скрылись. Ущерб составил более миллиона рублей», — говорится в сообщении.
По записям с камер видеонаблюдения полицейские вычислили похитителей и задержали их по местам их проживания в Москве и Твери. Один из задержанных рассказал, что работал на этой стройке и подбил знакомого совершить кражу. Украденное злоумышленники продали на ближайшей ж/д станции за 200 тысяч рублей, а вырученные деньги потратили на личные нужды.

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#криминал
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#мвд московской области
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В Абхазии начались массовые беспорядки
Оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу, перекрыты два моста
12 ноября 2024, 07:06

Фото: iStock/rarrarorro

Оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу, а два моста были перекрыты тракторами. Об этом сообщили представители силовых ведомств республики на экстренном заседании совета безопасности под председательством президента Аслана Бжании, информирует РИА Новости.
Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба ранее заявил, что после внеочередной сессии парламента, где обсуждался проект строительства многофункциональных комплексов, группа людей напала на депутата. Четырех нападавших задержали, после чего их родственники и оппозиционеры попытались попасть в здание службы государственной безопасности с требованием освободить задержанных.

В сообщении Telegram-канала агентства Апсныпресс указывалось, что в связи с ситуацией, возникшей из-за незаконного блокирования республиканской трассы, президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание совета безопасности. Руководители силовых структур доложили главе государства о мерах, предпринимаемых для предотвращения противоправных действий.

Собравшиеся у зданий госбезопасности и МВД оппозиционеры пытались прорваться через ворота. Председатель службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия охарактеризовал случившееся как массовые беспорядки, отметив, что имели место случаи применения силы против сотрудников службы безопасности.

«Это было то же лицо, что таранило ворота на своем транспортном средстве. Лицо установлено, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, гражданин будет задержан», — заявил он.

Абхазский парламент в понедельник принял проект о строительстве многофункциональных комплексов, который напрямую влияет на выполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике.

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#трассы
#парламент
#абхазия
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МЧС: пожар в Ростовской области унес жизни пяти человек
12 ноября 2024, 05:23

Фото: iStock/grafoto

В Ростовской области, в частном доме на хуторе Страхов, произошел пожар. По данным регионального ГУ МЧС в результате пожара погибло пять человек.
Огонь охватил 100 квадратных метров на улице Заозерной.

Пожар был локализован в 0:45 и полностью потушен к 0:52 по московскому времени. Для ликвидации возгорания были задействованы 11 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Ранее «Радио 1» сообщало о трех других пожарах. Один из них произошел крупный пожар в Домодедово на складе и был успешно локализован.

Причиной для другого стал взрыв бытового газа. В результате последующего пожара в девятиэтажном жилом доме в Пятигорске повреждения получили 22 квартиры в двух подъездах.

Третий пожар начался в московской однокомнатной квартире. В ней взорвался камин.

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#взрыв
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В Канаде звезда хоккея обманом склонила подопечную к интиму
В Канаде 40-летняя учительница физкультуры совратила юную подопечную
12 ноября 2024, 04:32

Фото: iStock/vchal

Тренер по хоккею на льду из провинции Квебек обвиняется в совращении своей ученицы 12 лет назад. Дело находится на рассмотрении в Канаде, передает издание The Gazette.
Имя обвиняемой — Ванесса Дэвидсон. На данный момент ей уже 40 лет. В молодости она была известна как звезда команды Макгиллского университета в Монреале, после прекращения активной спортивной деятельности она решила стать учительницей по физкультуре. Помимо этого она была тренером для женской команды по хоккею в колледже.

Ванесса Дэвидсон была не только тренером, но и опекающим лицом в отношении жертвы, так что пострадавшая сильно ей доверяла и испытывала восхищение.

Следствие предполагает, что преступление совершалось в период времени между октябрем 2012 года и мартом 2013. Дэвидсон совратила несовершеннолетнюю, принудив ее к действиям интимного характера.

В настоящее время Дэвисон находится на свободе, хотя ей не разрешено оставаться один на один с несовершеннолетними. Ее последней рабочей должностью является позиция помощника тренера команды колледжа имени Джона Эббота.

9 января 2025 года Дэвидсон ждет следующее судебное заседание.

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При посадке в Гаити лайнер из США подвергся ​обстрелу
Miami Herald: в Гаити обстреляли американский самолет Spirit Airlines
12 ноября 2024, 00:48

Фото: iStock/Diy13

Пассажирский самолет американской авиакомпании Spirit Airlines, следовавший из Форт-Лодердейла в столицу Гаити, был обстрелян при попытке приземлиться в Порт-о-Пренсе.
В результате инцидента бортпроводник получил легкие ранения.

Самолет перенаправили в Сантьяго, Доминиканская Республика, где он успешно приземлился. После прибытия специалисты обнаружили на борту повреждения, свидетельствующие о стрельбе, сообщает Miami Herald.

Инцидент привел к закрытию аэропорта Туссен-Лувертюр в Порт-о-Пренсе для всех рейсов. Ряд авиакомпаний, таких как JetBlue Airways и Amerijet, изменили маршрут своих грузовых рейсов, направлявшихся в Гаити, а American Airlines отменила рейсы в Порт-о-Пренс, запланированные на 12 ноября.

Это уже второй случай нападения за последние недели. В конце октября вооруженные банды обстреляли вертолет ООН над Порт-о-Пренсом. В то время на борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров, никто не пострадал.

Напряженная ситуация в Гаити продолжается. Весной этого года международный аэропорт Порт-о-Пренса вновь открылся после трехмесячного закрытия из-за нападений банд на правительственные учреждения, включая тюрьму, откуда сбежали тысячи заключенных.

Лидер банд Джимми Шеризье пригрозил гражданской войной и геноцидом, если премьер-министр Ариэль Анри не уйдет в отставку. Анри пообещал оставить свой пост после формирования переходного совета, а Шеризье выразил готовность к переговорам с международным сообществом.

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#оон
#обстрел
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В Германии убили украинского дальнобойщика во время спора о конфликте
Bild: в Германии убили украинского дальнобойщика во время спора о конфликте
11 ноября 2024, 19:00

Фото: iStock/picturesd

В Германии украинского дальнобойщика убили коллеги из других стран во время спора о конфликте на Украине. Об этом сообщает газета Bild.
По данным издания, все произошло вечером 9 ноября на юге Германии. Четверо дальнобойщиков из разных стран отдыхали на парковке для грузовиков у деревни Оберрот. Мужчины распивали алкогольные напитки и весело беседовали, пока речь не зашла об украинском конфликте. Тогда между водителями разгорелся спор, постепенно ссора переросла в драку, которая закончилась убийством 34-летнего украинца.

Полицейские задержали троих водителей. Выясняется, кто именно убил украинского дальнобойщика.

Ранее сообщалось, что в Германии увеличилось число уголовных преступлений, совершаемых беженцами из Украины и мигрантами. В 2023 году число подозреваемых в совершении преступлений мигрантов возросло на 25,1% в сравнении с 2022 годом. Большую часть преступлений совершили украинцы. На их долю также приходится 33,1% всех проживающих в Германии беженцев.

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#выплаты
#напитки
#полицейские
#мужчины
#ес
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В Реутове пресекли незаконную продажу спиртного и табачных изделий
11 ноября 2024, 18:24

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

В Реутове прошёл рейд по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Его провели сотрудники администрации, представители Минсельхозпрода и полицейские.
«В одном из продовольственных магазинов выявили торговлю слабоалкогольными напитками без регистрации в системе «Честный знак». Изъято более 500 бутылок пива и других напитков. В том же магазине зафиксировали продажу крепкого алкоголя без лицензии, а также табачными изделиями на расстоянии менее 100 м от образовательного учреждения. Продукция изъята», – уточнили в администрации.
Ранее предпринимателю уже разъясняли требования закона. Ему выдали уведомление о прекращении продажи алкогольной продукции, но он проигнорировал предупреждение. Теперь материалы о нарушении правил торговли передадут в суд

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#полиция
#минсельхозпрод мо
#алкоголь
#табак
#подмосковье
#московская область
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«Папа, не убивай маму»: тиран из Оренбургской области избавился от 3-летней дочери и жены, записывая их крики на диктофон
11 ноября 2024, 18:02

Фото: istockphoto/Pawel Kajak

12 ноября 2021 года в поселке Кваркино Оренбургской области произошла трагедия: 27-летний Александр Кузнецов убил свою жену и трёхлетнюю дочь. Жуткие моменты преступления, включая крики его близких, он записал на диктофон. О причинах и деталях этого ужасного инцидента расскажет «радио 1».

Зверское убийство


Однажды мама Анастасии Кузнецовой не смогла дозвониться до дочери. Зная о трудных отношениях девушки с мужем Александром Кузнецовым, она почувствовала тревогу и решила поехать к ней домой.

Когда женщина вошла в квартиру, её охватил ужас: на полу в крови лежали её дочь и трехлетняя внучка. Соседи, услышав крик, поспешили на помощь и вызвали полицию. Подозрения сразу пали на мужа Анастасии, которого удалось задержать всего через несколько часов после преступления в районе поселка Октябрьский, расположенного в 15 километрах от Кваркино. Убийца сразу признал свою вину.

Спасти Настю и её маленькую дочь было уже невозможно. Разъярённый муж сначала начал душить жену, а потом переключился на девочку.
«Чтобы она никому не досталась», — так позднее объяснит свои действия убийца.
В это время его жена пришла в себя, но Александр нанёс ей дополнительные тяжёлые ранения, от которых Анастасия скончалась.


Родила в 16


Анастасия и Александр познакомились, когда ей было 15 лет, а ему — 22. Но это не помешало их отношениям развиваться стремительно и уже в шестнадцать лет девушка забеременела. Она бросила учёбу колледже и решила полностью посвятить себя семье. Казалось, что все счастливы и всё складывается хорошо: Александр был очень рад тому, что теперь у него есть семья, так как сам он воспитывался в детском доме.

Всё окружение пары были потрясены случившимся, ведь Кузнецов регулярно публиковал фотографии жены и дочери в социальных сетях и снимал видео о своей счастливой семейной жизни.

Однако семейной жизнью наслаждался только Александр: Настя же хотела разводиться с мужчиной.

Чрезмерная ревность


По некоторым данным, у Александра якобы было психическое расстройство. Возможно, именно поэтому он не умел любить, не причиняя страданий своей жене.

Редкие приступы ревности постепенно стали постоянными, и Анастасия больше не могла такое терпеть. Она много раз пыталась объяснить мужу, что устала от его постоянного контроля и необоснованных подозрений, но всё было бесполезно. В итоге Настя забрала ребёнка и переехала к матери.

Из-за своей ревности, Александр заглянул телефон жены. Там он обнаружил то, чего так боялся: переписку Анастасии с другим мужчиной, с которым, судя по сообщениям, у неё была интимная связь. Вероятно, именно в тот момент в его голове возник план убийства.

В результате между супругами произошёл очередной скандал, который записался на диктофон. На записи слышно, как после громкой ссоры раздались звуки ударов и крик ребёнка.
«Ты мне сердце порвала. Убью тебя сейчас, убью её», — в ходе конфликта сказал Александр.
Трёхлетняя девочка попросила папу не убивать маму.
«Прости меня, дочь, когда-нибудь простишь», — произнес преступник.
Когда Анастасия очнулась, она начала умолять мужа остановиться. Было слышно, как девушка кричит: «Саша, не надо!!!». К сожалению, мужчину это не остановило.
«Ты не хотела нормально разойтись, спокойно», — произнес Кузнецов.
После этого он убил жену, но сразу после содеянного начал кричать, что не хотел, и стал просить прощения. Видимо, ему на глаза попался включенный на телефоне диктофон.

Исповедь убийцы


В посёлке Майский он обнаружил заброшенный дом и записал своё обращение.
«Я убил свою семью. Я никто, и никак меня не звать. Я за ними ухожу, всё. До свидания, всех любил, может быть. Убил потому, что не было к ней доверия. Она не захотела по-хорошему разойтись. Ни мне, ни родителям, ни одной семье, ни другой семье ничего не достанется», — сообщил преступник.
Затем он позвонил своей маме и во всём сознался.

Александр Кузнецов (Фото: СУ СК России по Оренбургской области)

Суд приговорил Александра к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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