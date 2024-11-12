В Подмосковье обнаружили нелегальную майнинговую ферму

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Незаконное подключение к электросетям для работы оборудования майнинговой фермы выявили сотрудники «Мособлэнерго» в Пушкинском городском округе, сообщает пресс-служба компании.
«В ходе проверки узла учета электроэнергии специалисты выявили признаки несанкционированного вмешательства. По предварительным данным ущерб, который нанесло компании нелегальное подключение, нанесенный компании, составил более 19 миллионов рублей», — говорится в сообщении.Полицейские обнаружили нелегальную майнинговую ферму и конфисковали её оборудование: свыше 150 единиц вычислительной техники. По факту незаконного подключения к электросетям возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Всего за три года сотрудники «Мособлэнерго» выявили в Подмосковье четыре нелегально работающие майннговые фермы, общий ущерб от их деятельности превысил 170 млн рублей.
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