В Петербурге восьмиклассник совершил нападение на алкомаркет

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На 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ за попытку разбойного нападения на алкомаркет.
10 ноября в Кировском районе Санкт-Петербурга 14-летний подросток совершил разбойное нападение на местный алкомаркет. По данным «Форпоста», школьник зашёл в магазин со строительным ножом и начал требовать у кассирши выручку. Несмотря на угрозу женщина отказала ему и неопытному бандиту пришлось удалиться.
Накануне сотрудниками полиции подозреваемый был задержан. Им оказался 14-летний Тимур. Сейчас несовершеннолетний преступник находится в следственном изоляторе. По факту разбоя заведено уголовное дело по статье 162 УК РФ.
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