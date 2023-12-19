Россиянин пытался досрочно выйти на пенсию и умер

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В Перми пожилой мужчина скончался во время судебного разбирательства с Пенсионным фондом России. Мужчина пытался добиться досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщает Ura.ru.
«Истец обратился в суд с иском к ответчику с требованием о признании отказа в пересмотре пенсии незаконным. Производство по гражданскому делу по иску истца <…> прекратить в связи со смертью истца», — сказано в решении Свердловского районного суда.Отмечается, что пермяк обратился в суд с иском «с требованием о признании отказа в пересмотре пенсии незаконным». Какое основание у мужчины для досрочного выхода на пенсию, не сообщается.
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Алина Юрчак