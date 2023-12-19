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Россиянин пытался досрочно выйти на пенсию и умер

В Перми пожилой житель умер, пытаясь добиться досрочного выхода на пенсию
19 декабря 2023, 07:56
Фото: istock / Synthetic-Exposition

Фото: istock / Synthetic-Exposition

В Перми пожилой мужчина скончался во время судебного разбирательства с Пенсионным фондом России. Мужчина пытался добиться досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщает Ura.ru.

«Истец обратился в суд с иском к ответчику с требованием о признании отказа в пересмотре пенсии незаконным. Производство по гражданскому делу по иску истца <…> прекратить в связи со смертью истца», — сказано в решении Свердловского районного суда.
Отмечается, что пермяк обратился в суд с иском «с требованием о признании отказа в пересмотре пенсии незаконным». Какое основание у мужчины для досрочного выхода на пенсию, не сообщается.


Ранее сообщалось, что 18 декабря стало известно о смерти 29-летнего актёра и танцора Дмитрия Красилова. По предварительной информации, он скончался из-за проблем с сердцем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#пенсии
#производство
#мужчины
#мужчина
#смерть
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В Сиднее полиция обнаружили в квартире мужчины 722 кг кокаина
Guardian: В Сиднее полиция обнаружили в квартире мужчины 722 кг кокаина
19 декабря 2023, 06:47

Фото: iStock/Inna Dodor

В австралийском городе Сидней полиция задержала четверых подозрительных молодых людей на стоянке, после чего в доме одного из них был обнаружен кокаин стоимостью в миллиард долларов. Об этом пишет Guardian.
Правоохранители в понедельник, 18 декабря, получили сообщение о взломе и проникновении в жилой блок на севере города. Прибыв на место происшествия, они увидели на подземной автостоянке четырех мужчин в автомобиле Toyota Yaris, на которых была чёрная одежда и маски.

Кроме того, полицейские нашли в машине лом, нож для мяса, перчатки, канцелярский нож, стяжки и мигающие фонари. По их словам, эти предметы соответствовали попытке похищения.

После установления личности 24-летнего молодого человека, которого, по версии полиции, четверо мужчин хотели ограбить и похитить, полиция провела обыск в квартире и обнаружила 722 кг кокаина. Отмечается, что его стоимость на чёрном рынке составляет до миллиарда долларов.

Молодого человека арестовали и предъявили обвинение в поставках запрещённого вещества в крупном размере. Четверых молодых людей от 19 до 24 лет также задержали, их обвиняют в проникновении с намерением совершить кражу, участии в преступной группировке и хранении орудий для взлома.

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#полиция
#обвинение
#полицейские
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#происшествия
#наркотики
#австралия
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В Хабаровском крае женщину отправили в колонию за контрабанду чёрной икры
19 декабря 2023, 06:42

Фото: iStock/Vladimir_Mironov

Жительнице Амурской области назначено пять лет исправительной колонии общего режима за незаконные приобретение и перевозку 380 кг черной икры и свыше 6 кг осетра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края
Обвиняемая и её сожитель были признаны виновными по ч. 3 ст. 258.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение и перевозка частей и дериватов особо ценных водных биологических ресурсов). Согласно выводам следствия, они приобрели в Комсомольске-на-Амуре 380 кг икры краснокнижного амурского осетра и калуги и свыше 6 кг амурского осетра, а затем организовали перевозку продукции. На дороге Хабаровск — Чита их обоих задержали сотрудники ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Ранее мужчину ранее приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а обвиняемой назначили условное наказание на пять лет с испытательным сроком на два года и штрафом в размере 1 млн рублей, однако после обжалования приговора прокурором судебная коллегия отменила предыдущий вердикт. После этого женщину взяли под стражу прямо в зале суда.

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#икра
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В Новом Уренгое 19-летняя девушка попала под колёса иномарки
19 декабря 2023, 06:35

Фото: iStock/jittawit.21

В Новом Уренгое 19-летняя девушка попала под колеса автомобиля Toyota. Из-за полученных травм пострадавшую госпитализировали, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по ЯНАО.
«В Новом Уренгое, на улице Дружбы Народов, иномарка сбила пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП 19-летняя девушка получила травмы и госпитализирована в травматологическое отделение», — говорится в публикации.

​Предварительно, водитель ​Toyota не заметил переходящую дорогу девушку и сбил её. Обстоятельства ​инцидента в настоящее время устанавливаются.

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#дтп
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#травмы
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В Новосибирске школьница упала в яму и пролежала там два часа, обморозив пальцы
19 декабря 2023, 06:23

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Новосибирске случайные прохожие спасли девочку, упавшую в яму в Кировском районе. Ребёнок около двух часов пролежал на 20-градусном морозе, пишет группа «Инцидент Новосибирск» ВКонтакте.
Происшествие случилось в понедельник, 18 декабря, в ЖК «Матрешкин двор». Женщина, выгуливавшая собаку, заметила, что девочка лежит в яме и не может выбраться самостоятельно.

«Там пустырь и в основном выгуливают собак. Девочку увезли на «скорой». Пролежала долго, отморозила пальцы рук и ног», — рассказали очевидцы.

Региональное МВД начало проверку по факту произошедшего, обстоятельства случившегося устанавливаются.

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#происшествие
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#двор
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#девочка
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В Красноярске два человека погибли при пожаре в пятиэтажном доме
МЧС: В Красноярске два человека погибли при пожаре в пятиэтажном доме
19 декабря 2023, 05:59

Фото: iStock/Diy13

В Красноярске два человека погибли в результате пожара в пятиэтажке в Ленинском районе. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на ГУ МЧС Красноярского края.
Возгорание произошло 18 декабря вечером на втором этаже дома по улице 26 Бакинских комиссаров. На место происшествие прибыли спасатели, им удалось спасти 50 взрослых и 15 детей. Отмечается, что ещё 45 жильцов пятиэтажного дома смогли эвакуироваться самостоятельно.

В результате пожара два человека погибли, ещё шесть взрослых и один ребёнок пострадали. Огонь полностью ликвидирован, в тушении участвовали 57 спасателей и 22 единицы техники.

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#происшествие
#спасатели
#мчс
#возгорание
#дома
#пожар
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Стала известна предварительная причина смерти «Пухляша» из Little Big
РЕН ТВ: Танцор и шоумен Дмитрий Красилов мог умереть из-за проблем с сердцем
19 декабря 2023, 05:25

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

18 декабря стало известно о смерти 29-летнего актёра и танцора Дмитрия Красилова. По предварительной информации, он скончался из-за проблем с сердцем, об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.
Аналогичную причину смерти Красилова называет Telegram-канал SHOT.

Напомним, Красилову стало плохо вчера вечером по пути с работы домой. Около 18:00 18 декабря тело танцора было обнаружено в его столичной квартире. Предварительно, версия криминальной смерти Красилова исключается, поскольку на его теле не было обнаружено никаких следов насилия, однако правоохранители всё же решили провести проверку.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова, комментируя произошедшее, отметила, что артисту нельзя было так интенсивно танцевать, не обращая внимание на огромную нагрузку на сердечную мышцу и скелет в целом.

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#шоу-бизнес
#танцы
#смерть
#происшествия
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В Хабаровске бывший таможенник получил девять лет колонии за взятки
ТАСС: В Хабаровске бывший таможенник получил девять лет колонии за взятки
19 декабря 2023, 05:05

Фото: iStock/Artem Cherednik

В Хабаровске суд назначил срок в колонии строгого режима и штраф экс-сотруднику таможни за взятки при импорте и экспорте продукции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.
«Суд Центрального района Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Амурзетского таможенного поста Биробиджанской таможни, который признан виновным в получении взяток, в том числе в особо крупном размере», — проинформировали в надзорном ведомстве.

Подсудимого приговорили к штрафу в размере 6,4 млн руб. и девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствием установлено, что заместитель начальника таможенного поста с 2019 года по 2021 год регулярно получал от гендиректора лесозаготовительной компании взятки, общая сумма которых составила 1,6 млн руб. За полученные деньги фигурант оказывал содействие владельцу лесозаготовительной компании в выпуске экспортируемых лесоматериалов без таможенного досмотра.

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#суд
#приговор
#деньги
#таможня
#колония
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В Бурятии задержали мужчину, угрожавшего ребёнку расправой
19 декабря 2023, 04:53

Фото: iStock/ronstik

В городе Северобайкальск мужчина домогался ребёнка на улице. Об этом пишет Телеграм-канал «Весь Улан-Удэ. Бурятия».
Инцидент случился в одном из дворов города и попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина хватает девочку за шею и приставляет какой-то предмет ей к горлу. После этого злоумышленник попытался увести ребёнка за собой, но школьнице удалось вырваться. Мужчина ещё несколько метров преследовал её, а затем скрылся во дворах.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело

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#инцидент
#мужчина
#происшествия
#сотрудники
#полиция
#ребёнок
#девочка
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Вылетевший с Камчатки в Магадан самолёт вернулся обратно из-за лампочки
19 декабря 2023, 03:56

Фото: iStock/Dushlik

Вылетевший в Магадан с Камчатки самолет вернулся в аэропорт вылета. Причиной стала загоревшаяся лампочка на приборной панели, сообщило РИА «Новости».
«Самолет ЯК-40 <...>, следовавший в Магадан из "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в городе Елизово, вернулся в аэропорт вылета, так как на приборной панели воздушного судна загорелась лампочка», — сообщили журналистам в «Камчатском авиапредприятии».

Каких-либо деталей инцидента не приводится, кроме того, что борт был заменён по возвращении, и все пассажиры были вновь отправлены в Магадан.

Это уже второй инцидент с лайнерами Як-40, принадлежащему данной авиакомпании. Напомним, 16 декабря борт санитарной авиации Як-40 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в камчатском аэропорту Оссора из-за свежевыпавшего снега.

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#камчатка
#самолет
#происшествия
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